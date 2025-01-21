У ВР спростували підготовку нового закону щодо відповідальності ТЦК

У Верховній Раді не розробляють новий законопроєкт щодо відповідальності співробітників ТЦК за порушення мобілізаційного порядку.

Про це повідомив нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає УНН.

Знову несеться якась перекручена інформація. Ще раз, вчора було проведено спільне засідання двох комітетів, правоохоронного та національної безпеки. На них обговорили проблемні питання, балаклави, бусифікація, робота працівників поліції, відео фіксація, повістки (поштова розсилка). Все! Жодних законодавчих пропозицій не було та й не може бути. Бо все це вже врегульовано в діючому законодавстві - написав Федієнко.

Він наголосив, що відповідно закону працівник центру комплектування повинен мати відповідні розпізнавальні знаки, мають бути у працівників ТЦК бодікамери.

Будь-які силові методи це і так порушення прав людини. І поліція повинна на це реагувати. Чи можуть працівники ТЦК залучати для відпрацювання мобілізаційних завдань поліцію або інші військові підрозділи? Так можуть - додав Федієнко.

Доповнення

20 січня нардеп, члена комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов заявляв, що Рада готує нові санкції за порушення правил мобілізації у ТЦК та ВЛК.