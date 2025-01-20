Рада готує нові санкції за порушення правил мобілізації у ТЦК та ВЛК

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності планує розробити законопроєкт щодо притягнення посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) до відповідальності за перевищення повноважень. Також майбутній документ передбачатиме відповідальність працівників ВЛК за порушення порядку мобілізації військовозобов'язаних.

Про це пише пише УНН з посиланням на нардепа, члена комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Бакумова.

Деталі

Комітети з нацбезпеки та з правоохоронної діяльності провели спільне засідання. Якщо коротко, то одні органи влади "перекладають" відповідальність на інші, закон про посилення мобілізації, ухвалений Радою, не працює, як мав би працювати. Замість системи обліку, належного оповіщення, адмінпостанов, штрафів, виконавчих проваджень та інших законних заходів для правопорушників, - блокпости, перекриття міських доріг для всіх, бусифікація тощо. Представник Офісу Омбудсмена під час засідання влучно назвав це "хаосом

Він зазначив, що на засіданні попередньо було вирішено, що парламентський правоохоронний комітет розробить та внесе зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності представників держави за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Також буде встановлена відповідальність лікарів - членів ВЛК за порушення порядку проведення медичного огляду, зокрема, визнання непридатними придатних осіб, і навпаки, придатними непридатних осіб.

За його словами, за результатами засідання депутати досягли консенсусу, що уповноважені особи на здійснення мобілізаційних заходів особи повинні:

Будь-які дії з обмеження прав та свобод громадян мають реалізовуватись поліцейськими на підставі закону.

Доповнення

В комітеті з питань правоохоронної діяльності повідомили, що сьогодні 20 січня 2025 року відбулося спільне засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з питань правоохоронної діяльності, під час якого розглядалось питання щодо забезпечення прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів.

У засіданні комітету взяли участь нардепи, представники Міністерства оборони, Збройних Сил України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини.

Зокрема, були обговорені питання випадків порушення прав громадян під час здійснення мобілізаційних заходів та порушення їх права на отримання професійної правничої допомоги;

обмеження свободи пересування громадян, а також руху транспортних засобів;

координації роботи обласних військових адміністрацій, органів військового управління всіх рівнів, територіальних органів Національної поліції.

За результатами обговорення народні депутати - члени комітетів прийняли рішення розглянути питання ініціювання внесення змін до законодавства в частині притягнення посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) до відповідальності за перевищення повноважень, а також направити низку спільних звернень від комітетів до Міністра оборони, Міністра внутрішніх справ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та керівників військових ОВА щодо ситуації дотримання прав людини під час затримання особи і доставлення її до ТЦК