Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

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Комитет ВР по правоохранительной деятельности разработает законопроект об ответственности должностных лиц ТЦК за превышение полномочий. Документ также будет предусматривать наказание для работников ВВК за нарушение порядка медосмотров.

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует разработать законопроект о привлечении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) к ответственности за превышение полномочий. Также будущий документ будет предусматривать ответственность работников ВВК за нарушение порядка мобилизации военнообязанных.

Об этом пишет пишет УНН с ссылкой на нардепа, члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Бакумова.

Детали

Комитеты по нацбезопасности и по правоохранительной деятельности провели совместное заседание. Если коротко, то одни органы власти «перекладывают» ответственность на другие, закон об усилении мобилизации, принятый Радой, не работает, как должен был бы работать. Вместо системы учета, надлежащего оповещения, админпостановлений, штрафов, исполнительных производств и других законных мер для правонарушителей, - блокпосты, перекрытие городских дорог для всех, бусификация и тому подобное. Представитель Офиса Омбудсмена во время заседания метко назвал это «хаосом

- написал Бакумов. 

Он отметил, что на заседании предварительно было решено, что парламентский правоохранительный комитет разработает и внесет изменения в законодательство относительно уголовной ответственности представителей государства за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

Также будет установлена ответственность врачей - членов ВВК за нарушение порядка проведения медицинского осмотра, в частности, признание непригодными годных лиц, и наоборот, годными непригодных лиц.

По его словам, по результатам заседания депутаты достигли консенсуса, что уполномоченные лица на осуществление мобилизационных мероприятий лица должны:

  • снять балаклавы;
  • по требованию гражданина представляться и предъявлять служебное удостоверение;
  • не использовать безосновательно спецмероприятия, в частности антитеррористические, разведывательные и т.п., имея целью выполнение мобилизационных задач.

Любые действия по ограничению прав и свобод граждан должны реализовываться полицейскими на основании закона.

Комитеты направят запросы в министерства, силовые структуры и правоохранительные органы, после получения ответов будет назначено заседание

- отметил нардеп.

Дополнение

В комитете по вопросам правоохранительной деятельности сообщили, что сегодня 20 января 2025 года состоялось совместное заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности, во время которого рассматривался вопрос об обеспечении прав и свобод граждан во время проведения мобилизационных мероприятий.

В заседании комитета приняли участие нардепы, представители Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, секретариата Уполномоченного ВР по правам человека.

В частности, были обсуждены вопросы случаев нарушения прав граждан при осуществлении мобилизационных мероприятий и нарушения их права на получение профессиональной юридической помощи;

ограничение свободы передвижения граждан, а также движения транспортных средств;

координации работы областных военных администраций, органов военного управления всех уровней, территориальных органов Национальной полиции.

По результатам обсуждения народные депутаты - члены комитетов приняли решение рассмотреть вопрос инициирования внесения изменений в законодательство в части привлечения должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) к ответственности за превышение полномочий, а также направить ряд совместных обращений от комитетов к Министру обороны, Министру внутренних дел, Офису генерального прокурора, Национальной полиции Украины, Государственному бюро расследований и руководителям военных ОВА по ситуации соблюдения прав л

Напомним  

С 4 мая 2024 года военнообязанные, которые имели статус «ограниченно годный», должны пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. ВВК необходимо пройти до 4 февраля включительно, иначе военнообязанные могут получить немалые штрафы. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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