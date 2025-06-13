Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные

Если хочется полностью погрузиться в захватывающий рассказ, не тратя недель на просмотр - мини-сериалы станут идеальным выбором. Короткий формат позволяет быстро пройти путь от начала до финала и получить мощный эмоциональный заряд. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в эти выходные.

Тела (Bodies) 2023

Четверо детективов берутся за расследование запутанного дела. Они — представители разных исторических эпох, но всех их объединяет одно: работа в лондонском районе Вайтчепел. Каждому из них приходится расследовать загадочную смерть одного и того же человека. Методы, которыми пользуются следователи, отражают дух и подходы их времени. Со временем становится очевидным, что эти смерти имеют общие корни, тянущиеся к заговору, который длится уже более полутора столетий. Раскрытие этой тайны может коренным образом изменить существующий порядок. Чем обернется правда, которая наконец-то выныривает на поверхность?

• Жанр: Фантастика, Драма, Детектив, Триллер, Криминал;

• Страна: Великобритания;

• Режиссер: Марко Кройцпайнтнер, Хаолу Ван;

• Актеры: Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Гаас, Амака Окафор, Кайл Соллер, Грета Скакки, Том Мазерсдейл, Стивен Грэм, Джордж Паркер, Майкл Джибсон.

Обезбоженные (Godless) 2017

Середина 1890-х годов. В центре событий — опасный преступник, имя которого наводит ужас на всех, кто имеет неосторожность оказаться на его пути. Фрэнк Гриффин считает себя хозяином всех земель Дикого Запада и убежден, что тех, кто придерживается "правил", трогать никто не будет. Но пока его беспокоят совсем другие вещи: от него сбежал приемный сын, который раньше шел по его следам. Рой Гуд решил порвать с криминальным прошлым и исчез, прихватив при этом большую часть добычи, награбленной за последнее время. Такое предательство Фрэнк — не только как приемный отец, но и как легендарный вожак — простить не может...

• Жанр: Драма, Вестерн;

• Страна: США;

• Режиссер: Скотт Фрэнк;

• Актеры: Джек О'Коннелл, Мишель Докери, Джефф Дэниелс, Скут МакНейри, Мерритт Уивер, Томас Сэнгстер, Танту Кардинал, Адам Дэвид Томпсон, Саманта Сул, Кейли Картер, Одри Мур, Кит Джардин, Рио Александр, Сэмюэл Марти.

Безумие (The Madness) 2024

Медиа-обозреватель неожиданно становится участником потрясающих событий после того, как во время прогулки в лесах Поконо натыкается на мертвое тело. Погибший оказывается известным сторонником идеи превосходства белой расы, и, что хуже всего, все доказательства как будто намеренно указывают именно на него. Обвинение в убийстве превращают его жизнь в настоящий кошмар, ставя под угрозу не только репутацию, но и безопасность. Мир вокруг резко меняется, доверие исчезает, а граница между правдой и обманом все больше стирается. Он оказывается в опасной ситуации, где каждый неверный шаг может иметь фатальные последствия.

• Жанр: Драма, Триллер, Криминал;

• Страна: США;

• Режиссер: Клемент Вирго, Джессика Лоури, Куэн Тран;

• Актеры: Колман Доминго, Марша Стефани Блейк, Джон Ортис, Тэмсин Топольски, Таддеус Дж. Миксон, Габриэль Грэм, Деон Коул, Эннис Эсмер, Гадсон Вурстер.

Уроки химии (Lessons in Chemistry) 2023

США, 1960-е годы. Элизабет Зотт с детства мечтала посвятить себя науке. Однако эпоха оказалась не на ее стороне: женщинам того времени было непросто заявить о себе в научной среде. Общественные предубеждения и гендерные стереотипы ставили жесткие рамки, а большинство мужчин не были готовы принять женщину как равноправную коллегу. После того, как Элизабет потеряла работу и оказалась наедине с материнством, она решила изменить свою жизнь. Начав с ведения кулинарного шоу, она неожиданно для всех — и даже для себя — превращает его в платформу, где сочетает гастрономию с научным подходом, бросая вызов устоявшимся нормам.

• Жанр: Драма;

• Страна: США;

• Режиссер: Берт, Берти, Тара Миле;

• Актеры: Бри Ларсон, Эйджа Наоми Кинг, Стефани Кениг, Льюис Пуллман, Патрик Уокер, Томас Манн, Элис Хелси, Дерик Сесил, Энди Дэйли, Джошуа Гувер.

В ее глазах (Behind Her Eyes) 2021

Луиза самостоятельно воспитывает ребенка и чувствует острую нехватку личной жизни. Она мечтает о новых отношениях, поэтому не против знакомств, например, в баре. Однажды вечером ее знакомство с Дэвидом — харизматичным мужчиной, который оказывается ее начальником — меняет ход событий. Несмотря на то, что он женат, Луиза понимает: она хочет быть с ним. Впоследствии ситуация осложняется еще больше — ее романтическая связь пересекается с дружбой, ведь Луиза неожиданно сближается с женой Дэвида. Но эти отношения становятся не благословением, а началом глубокого погружения в мрачные тайны чужой семьи. Постепенно Луиза раскрывает, что за фасадом идеального брака скрыто что-то темное и опасное...

• Жанр: Минисериал, Драма, Детектив, Триллер;

• Страна: Великобритания;

• Режиссер: Эрик Рихтер Стрэнд;

• Актеры: Симона Браун, Ив Г'юсон, Том Бейтман, Роберт Арамайо, Тайлер Говитт, Джорджи Глен, Аарон Энтони, Никола Барли, Эстон МакОли, Рошан Сет, Роджер Рингроз, Лиззи МакИннерни, Гревон Харрис, Ева Бертистл, Стивен Лав.