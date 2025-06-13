П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними

Якщо хочеться повністю зануритися у захопливу розповідь, не витрачаючи тижнів на перегляд - мінісеріали стануть ідеальним вибором. Короткий формат дозволяє швидко пройти шлях від початку до фіналу й отримати потужний емоційний заряд. УНН пропонує підбірку фільмів, які можна подивитися цими вихідними.

Тіла (Bodies) 2023

Четверо детективів беруться за розслідування заплутаної справи. Вони — представники різних історичних епох, але всіх їх об’єднує одне: робота в лондонському районі Вайтчепел. Кожному з них доводиться розслідувати загадкову смерть однієї й тієї ж людини. Методи, якими користуються слідчі, відображають дух і підходи їхнього часу. З часом стає очевидним, що ці смерті мають спільне коріння, що тягнеться до змови, яка триває вже понад півтора століття. Розкриття цієї таємниці може докорінно змінити існуючий порядок. Чим обернеться правда, що нарешті виринає на поверхню?

• Жанр: Фантастика, Драма, Детектив, Трилер, Кримінал;

• Країна: Велика Британія;

• Режисер: Марко Кройцпайнтнер, Хаолу Ван;

• Актори: Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Гаас, Амака Окафор, Кайл Соллер, Грета Скаккі, Том Мазерсдейл, Стівен Грем, Джордж Паркер, Майкл Джибсон.

Знебожені (Godless) 2017

Середина 1890-х років. У центрі подій — небезпечний злочинець, ім’я якого наводить жах на всіх, хто має необережність опинитися на його шляху. Френк Гріффін вважає себе господарем усіх земель Дикого Заходу й переконаний, що тих, хто дотримується "правил", чіпати ніхто не буде. Та наразі його турбують зовсім інші речі: від нього втік прийомний син, який раніше йшов по його слідах. Рой Гуд вирішив порвати з кримінальним минулим і зник, прихопивши при цьому велику частину здобичі, награбованої за останній час. Таке зрадництво Френк — не лише як прийомний батько, а й як легендарний ватажок — пробачити не може...

• Жанр: Драма, Вестерн;

• Країна: США;

• Режисер: Скотт Френк;

• Актори: Джек О'Коннелл, Мішель Докері, Джефф Деніелс, Скут МакНейрі, Меррітт Вівер, Томас Сенгстер, Танту Кардінал, Адам Девід Томпсон, Саманта Сул, Кейлі Картер, Одрі Мур, Кіт Джардін, Ріо Александр, Семюел Марті.

Безумство (The Madness) 2024

Медіа-оглядач неочікувано стає учасником приголомшливих подій після того, як під час прогулянки в лісах Поконо натрапляє на мертве тіло. Загиблий виявляється відомим прихильником ідеї переваги білої раси, і, що найгірше, всі докази наче навмисно вказують саме на нього. Звинувачення у вбивстві перетворюють його життя на справжній кошмар, ставлячи під загрозу не лише репутацію, а й безпеку. Світ навколо різко змінюється, довіра зникає, а межа між правдою та обманом дедалі більше стирається. Він опиняється в небезпечній ситуації, де кожен невірний крок може мати фатальні наслідки.

• Жанр: Драма, Трилер, Кримінал;

• Країна: США;

• Режисер: Клемент Вірго, Джессіка Лоурі, Куен Тран;

• Актори: Колман Домінго, Марша Стефані Блейк, Джон Ортіс, Темсін Топольські, Таддеус Дж. Міксон, Габріель Грем, Деон Коул, Енніс Есмер, Гадсон Вурстер.

Уроки хімії (Lessons in Chemistry) 2023

США, 1960-ті роки. Елізабет Зотт з дитинства мріяла присвятити себе науці. Однак епоха виявилася не на її боці: жінкам того часу було непросто заявити про себе у науковому середовищі. Суспільні упередження та гендерні стереотипи ставили жорсткі рамки, а більшість чоловіків не були готові прийняти жінку як рівноправну колегу. Після того, як Елізабет втратила роботу й опинилася наодинці з материнством, вона вирішила змінити своє життя. Почавши з ведення кулінарного шоу, вона несподівано для всіх — і навіть для себе — перетворює його на платформу, де поєднує гастрономію з науковим підходом, кидаючи виклик усталеним нормам.

• Жанр: Драма;

• Країна: США;

• Режисер: Берт, Берті, Тара Міле;

• Актори: Брі Ларсон, Ейджа Наомі Кінг, Стефані Кеніг, Льюїс Пуллман, Патрік Вокер, Томас Манн, Еліс Гелсі, Дерік Сесіл, Енді Дейлі, Джошуа Гувер.

В її очах (Behind Her Eyes) 2021

Луїза самостійно виховує дитину й відчуває гостру нестачу особистого життя. Вона мріє про нові стосунки, тож не проти знайомств, наприклад, у барі. Одного вечора її знайомство з Девідом — харизматичним чоловіком, який виявляється її начальником — змінює хід подій. Попри те, що він одружений, Луїза розуміє: вона хоче бути з ним. Згодом ситуація ускладнюється ще більше — її романтичний зв’язок перетинається з дружбою, адже Луїза несподівано зближується з дружиною Девіда. Та ці стосунки стають не благословенням, а початком глибокого занурення у похмурі таємниці чужої родини. Поступово Луїза розкриває, що за фасадом ідеального шлюбу приховано щось темне й небезпечне...

• Жанр: Мінісеріал, Драма, Детектив, Трилер;

• Країна: Велика Британія;

• Режисер: Ерік Ріхтер Стренд;

• Актори: Сімона Браун, Ів Г'юсон, Том Бейтман, Роберт Арамайо, Тайлер Говітт, Джорджи Глен, Аарон Ентоні, Нікола Барлі, Естон МакОлі, Рошан Сет, Роджер Рінгроуз, Ліззі МакІннерні, Гревон Гарріс, Єва Бертістл, Стівен Лав.