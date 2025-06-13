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Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Нардеп Кузьминых продолжает защищать интересы фармгигантов, перекладывая ответственность за высокие цены на аптеки. Производители не снизили цены на лекарства, несмотря на отмену маркетинговых платежей.

Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Сергей Кузьминых продолжает свою медийную кампанию в пользу фармгигантов, которые, несмотря на отмену маркетинговых платежей с 1 марта, так и не снизили отпускные цены на препараты. Кузьминых публично пытается манипулировать цифрами и переложить ответственность за высокие цены на аптеки, пишет УНН. Однако ключевой вопрос остается без ответа: если производители больше не платят за маркетинг, то почему не снизили цены на лекарства, как обещали?

"30 млрд грн мы заплатили аптечным сетям", - пишет Кузьминых. Во-первых, возникает логичный вопрос, кто эти "мы"? Кузьминых платил из собственного кармана или он настолько тесно сработался с производителями, что уже не отделяет себя от заводов? Законодательством запрещено депутатам вести предпринимательскую деятельность, хотя очевидно в ситуации с Кузьминых это не очень и работает.

А во-вторых, где эти 30 миллиардов гривен в год, которые платили производители аптекам? Почему они не вернулись в виде снижения цен на лекарства?

Кузьминых умалчивает, что именно благодаря маркетинговым договорам аптеки имели ресурс делать скидки пациентам. Это позволяло ритейлу конкурировать за цену, а не за "очередную версию диклофенака", как пишет депутат.

После запрета аптекам заключать маркетинговые договоры с аптеками, производители не изменили свою политику ценообразования. Более того,  отпускные цены, несмотря на обещания "заботы о людях", продолжают расти. Об этом говорят как простые украинцы, так и статистика. Это же, кстати, подтверждает даже Министерство здравоохранения.

Кстати, 72% цены каждого препарата формируют именно производители, а не аптеки. Так почему нардеп упорно избегает даже упоминания об этом? Потому что это не выгодно заводам, которые продолжают получать сверхприбыли? 

Вместо этого нардеп рассказывает, что выступает за запрет или ограничение 5% маркетингового бюджета, а не 12%, как это было бы рентабельно для аптек. То есть ситуация с ценами на лекарства, которая есть сейчас, полностью устраивает народного избранника? Возможно, стоит напомнить, что зарплаты большинства пациентов далеко не такие, как у депутатов?

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств 11.06.25, 14:05 • 239631 просмотр

И в конце концов, кто выиграет от того, что аптеки не имеют ресурса снижать цены, конкурировать и работать с малыми и средними производителями? Ответ очевиден, конечно, фармгиганты вроде завода "Дарница", который и "заварил кашу" с запретом маркетинга под предлогом обещаний снижения цен на лекарства.

Аптека - не АЗС, отмечает Кузьминых, но и фармзавод - это тоже не священная корова. Почему государство сегодня ограничивает ритейл, аптеки, но ни разу не озвучивает требование к заводам снизить цену? Почему в фокусе внимания - те, кто общается с пациентом, а не те, кто формирует стоимость препарата?

Вопросов больше, чем ответов. И пока Кузьминых "борется" с аптечными сетями, украинцы до сих пор покупают лекарства по завышенным ценам. 

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире06.06.25, 14:45 • 142631 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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