Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Сергей Кузьминых продолжает свою медийную кампанию в пользу фармгигантов, которые, несмотря на отмену маркетинговых платежей с 1 марта, так и не снизили отпускные цены на препараты. Кузьминых публично пытается манипулировать цифрами и переложить ответственность за высокие цены на аптеки, пишет УНН. Однако ключевой вопрос остается без ответа: если производители больше не платят за маркетинг, то почему не снизили цены на лекарства, как обещали?

"30 млрд грн мы заплатили аптечным сетям", - пишет Кузьминых. Во-первых, возникает логичный вопрос, кто эти "мы"? Кузьминых платил из собственного кармана или он настолько тесно сработался с производителями, что уже не отделяет себя от заводов? Законодательством запрещено депутатам вести предпринимательскую деятельность, хотя очевидно в ситуации с Кузьминых это не очень и работает.

А во-вторых, где эти 30 миллиардов гривен в год, которые платили производители аптекам? Почему они не вернулись в виде снижения цен на лекарства?

Кузьминых умалчивает, что именно благодаря маркетинговым договорам аптеки имели ресурс делать скидки пациентам. Это позволяло ритейлу конкурировать за цену, а не за "очередную версию диклофенака", как пишет депутат.

После запрета аптекам заключать маркетинговые договоры с аптеками, производители не изменили свою политику ценообразования. Более того, отпускные цены, несмотря на обещания "заботы о людях", продолжают расти. Об этом говорят как простые украинцы, так и статистика. Это же, кстати, подтверждает даже Министерство здравоохранения.

Кстати, 72% цены каждого препарата формируют именно производители, а не аптеки. Так почему нардеп упорно избегает даже упоминания об этом? Потому что это не выгодно заводам, которые продолжают получать сверхприбыли?

Вместо этого нардеп рассказывает, что выступает за запрет или ограничение 5% маркетингового бюджета, а не 12%, как это было бы рентабельно для аптек. То есть ситуация с ценами на лекарства, которая есть сейчас, полностью устраивает народного избранника? Возможно, стоит напомнить, что зарплаты большинства пациентов далеко не такие, как у депутатов?

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

И в конце концов, кто выиграет от того, что аптеки не имеют ресурса снижать цены, конкурировать и работать с малыми и средними производителями? Ответ очевиден, конечно, фармгиганты вроде завода "Дарница", который и "заварил кашу" с запретом маркетинга под предлогом обещаний снижения цен на лекарства.

Аптека - не АЗС, отмечает Кузьминых, но и фармзавод - это тоже не священная корова. Почему государство сегодня ограничивает ритейл, аптеки, но ни разу не озвучивает требование к заводам снизить цену? Почему в фокусе внимания - те, кто общается с пациентом, а не те, кто формирует стоимость препарата?

Вопросов больше, чем ответов. И пока Кузьминых "борется" с аптечными сетями, украинцы до сих пор покупают лекарства по завышенным ценам.

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире