25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Зеленский: рф пыталась шантажировать США, предлагая "отрезать" Украину от их разведданных

Киев • УНН

 • 742 просмотра

россия предлагала США прекратить обмен данными с Ираном в обмен на изоляцию от таких данных для Украины. Зеленский подтвердил наличие российских деталей в иранских дронах.

россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая прекратить обмен военной разведывательной информацией с Ираном, если взамен Вашингтон отрежет Украину от своих разведывательных данных, заявил в среду Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Зеленский, который в понедельник заявил, что военная разведка Украины имеет "неопровержимые" доказательства того, что россия продолжает предоставлять разведывательные данные Ирану, сообщил Reuters, что видел эти данные, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Зеленский заявил, что некоторые иранские беспилотники, которые использовались для атак на военные объекты США и их союзников во время войны на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты.

У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что россия делает это, и говорят: "Я не буду передавать разведывательные данные Ирану, если Америка прекратит передавать разведывательные данные Украине". Разве это не шантаж? Абсолютно

– сказал Зеленский.

Он не сказал, кому, согласно отчетам, россия адресовала комментарии. россия отрицает помощь Ирану в его конфликте с Соединенными Штатами и Израилем – опровержение, которое, как Вашингтон заявил в начале этого месяца, он также получил непосредственно от москвы, когда обсуждался этот вопрос.

Украина, которая подвергается постоянным атакам беспилотников Shahed, разработанных Ираном, с момента начала вторжения россии в 2022 году, помогает нескольким государствам Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, противодействовать атакам беспилотников на их территории, сказал Президент.

Зеленский выразил надежду, что Украина сможет достичь долгосрочных соглашений с некоторыми странами Персидского залива, которые позволят привлечь средства для производства украинских беспилотников-перехватчиков или получения крайне необходимых ракет ПВО.

