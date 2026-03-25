Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.3м/с
59%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Ребров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Львов
Тегеран
Реклама
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
Instagram
Шахед-136

США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности, если Украина выйдет из Донецкой области - Зеленский

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса для предоставления гарантий. Отступление поставит под угрозу безопасность Украины и всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донецкой области. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Ближний Восток, несомненно, влияет на президента Трампа, и, по моему мнению, на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп до сих пор выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону. Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса 

- сказал Зеленский. 

Зеленский добавил, что выход ВСУ из Донецкой области поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это будет означать передачу России прочных оборонительных позиций в регионе.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение, добавив, что они уже близки к этому.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Reuters
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты