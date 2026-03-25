США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности, если Украина выйдет из Донецкой области - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донецкой области. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Ближний Восток, несомненно, влияет на президента Трампа, и, по моему мнению, на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп до сих пор выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону. Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что выход ВСУ из Донецкой области поставит под угрозу безопасность как Украины, так и, как следствие, Европы, поскольку это будет означать передачу России прочных оборонительных позиций в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение, добавив, что они уже близки к этому.