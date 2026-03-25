США готові остаточно узгодити гарантії безпеки, якщо Україна вийде з Донецької області - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про вимогу США вивести війська з Донбасу для надання гарантій. Відступ поставить під загрозу безпеку України та всієї Європи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США готові остаточно узгодити гарантії безпеки на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донецької області. Про це пише Reuters, передає УНН.
Близький Схід, безперечно, впливає на президента Трампа, і, на мою думку, на його подальші кроки. На жаль, на мій погляд, президент Трамп і досі обирає стратегію посилення тиску на українську сторону. Американці готові остаточно узгодити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу
Зеленський додав, що вихід ЗСУ з Донецької області поставить під загрозу безпеку як України, так і, як наслідок, Європи, оскільки це означатиме передачу росії міцних оборонних позицій у регіоні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду, додавши, що вони вже близькі до цього.