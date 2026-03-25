$43.920.0950.900.01
США готові остаточно узгодити гарантії безпеки, якщо Україна вийде з Донецької області - Зеленський

Київ • УНН

 • 2298 перегляди

Зеленський заявив про вимогу США вивести війська з Донбасу для надання гарантій. Відступ поставить під загрозу безпеку України та всієї Європи.

США готові остаточно узгодити гарантії безпеки, якщо Україна вийде з Донецької області - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США готові остаточно узгодити гарантії безпеки на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донецької області. Про це пише Reuters, передає УНН

Близький Схід, безперечно, впливає на президента Трампа, і, на мою думку, на його подальші кроки. На жаль, на мій погляд, президент Трамп і досі обирає стратегію посилення тиску на українську сторону. Американці готові остаточно узгодити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу 

- сказав Зеленський. 

Зеленський додав, що вихід ЗСУ з Донецької області поставить під загрозу безпеку як України, так і, як наслідок, Європи, оскільки це означатиме передачу росії міцних оборонних позицій у регіоні.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду, додавши, що вони вже близькі до цього.

Антоніна Туманова

