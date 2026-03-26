Зеленський: рф намагалася шантажувати США, пропонуючи "відрізати" Україну від їх розвідданих
Київ • УНН
росія пропонувала США припинити обмін даними з Іраном в обмін на ізоляцію від таких даних для України. Зеленський підтвердив наявність російських деталей в іранських дронах.
росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовими розвідувальними даними з Іраном, якщо натомість Вашингтон відріже Україну від своїх розвідувальних даних, заявив у середу Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, пише УНН.
Деталі
Зеленський, який у понеділок заявив, що військова розвідка України має "неспростовні" докази того, що росія продовжує надавати розвідувальні дані Ірану, повідомив Reuters, що бачив ці дані, але не надав жодних додаткових подробиць.
Зеленський заявив, що деякі іранські безпілотники, які використовувалися для атак на військові об'єкти США та їхніх союзників під час війни на Близькому Сході, містили російські компоненти.
У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що росія робить це, і кажуть: "Я не передаватиму розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвідувальні дані Україні". "Хіба це не шантаж? Абсолютно
Він не сказав, кому, згідно зі звітами, росія адресувала коментарі. росія заперечує допомогу Ірану в його конфлікті зі Сполученими Штатами та Ізраїлем – спростування, яке, як Вашингтон заявив на початку цього місяця, він також отримав безпосередньо від москви, коли обговорювалося це питання.
Україна, яка зазнає постійних атак безпілотників Shahed, розроблених Іраном, з моменту початку вторгнення росії у 2022 році, допомагає кільком державам Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та Катар, протидіяти атакам безпілотників на їхній території, сказав Президент.
Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе досягти довгострокових угод з деякими країнами Перської затоки, які дозволять залучити кошти для виробництва українських безпілотників-перехоплювачів або отримання вкрай необхідних ракет ППО.
