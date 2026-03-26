Зеленський: рф намагалася шантажувати США, пропонуючи "відрізати" Україну від їх розвідданих

росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовими розвідувальними даними з Іраном, якщо натомість Вашингтон відріже Україну від своїх розвідувальних даних, заявив у середу Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Зеленський, який у понеділок заявив, що військова розвідка України має "неспростовні" докази того, що росія продовжує надавати розвідувальні дані Ірану, повідомив Reuters, що бачив ці дані, але не надав жодних додаткових подробиць.

Зеленський заявив, що деякі іранські безпілотники, які використовувалися для атак на військові об'єкти США та їхніх союзників під час війни на Близькому Сході, містили російські компоненти.

У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що росія робить це, і кажуть: "Я не передаватиму розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвідувальні дані Україні". "Хіба це не шантаж? Абсолютно