$43.920.0950.900.01
25 березня, 18:28
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Зеленський: рф намагалася шантажувати США, пропонуючи "відрізати" Україну від їх розвідданих

Київ • УНН

 • 480 перегляди

росія пропонувала США припинити обмін даними з Іраном в обмін на ізоляцію від таких даних для України. Зеленський підтвердив наявність російських деталей в іранських дронах.

росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовими розвідувальними даними з Іраном, якщо натомість Вашингтон відріже Україну від своїх розвідувальних даних, заявив у середу Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

Зеленський, який у понеділок заявив, що військова розвідка України має "неспростовні" докази того, що росія продовжує надавати розвідувальні дані Ірану, повідомив Reuters, що бачив ці дані, але не надав жодних додаткових подробиць.

Зеленський заявив, що деякі іранські безпілотники, які використовувалися для атак на військові об'єкти США та їхніх союзників під час війни на Близькому Сході, містили російські компоненти.

росія відправляє дрони Ірану - FT26.03.26, 08:52 • 1026 переглядiв

У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що росія робить це, і кажуть: "Я не передаватиму розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвідувальні дані Україні". "Хіба це не шантаж? Абсолютно

– сказав Зеленський.

Він не сказав, кому, згідно зі звітами, росія адресувала коментарі. росія заперечує допомогу Ірану в його конфлікті зі Сполученими Штатами та Ізраїлем – спростування, яке, як Вашингтон заявив на початку цього місяця, він також отримав безпосередньо від москви, коли обговорювалося це питання.

Україна, яка зазнає постійних атак безпілотників Shahed, розроблених Іраном, з моменту початку вторгнення росії у 2022 році, допомагає кільком державам Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та Катар, протидіяти атакам безпілотників на їхній території, сказав Президент.

Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе досягти довгострокових угод з деякими країнами Перської затоки, які дозволять залучити кошти для виробництва українських безпілотників-перехоплювачів або отримання вкрай необхідних ракет ППО.

США готові остаточно узгодити гарантії безпеки, якщо Україна вийде з Донецької області - Зеленський25.03.26, 21:46 • 11392 перегляди

