росія відправляє дрони Ірану - FT

росія близька до завершення поетапного постачання безпілотників, медикаментів та продовольства Ірану, згідно з повідомленнями західних розвідувальних служб, які докладно описують зусилля москви щодо підтримки боєздатності свого союзника, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Високопоставлені іранські та російські чиновники почали таємно обговорювати постачання дронів через кілька днів після атаки Ізраїлю та США на Тегеран", повідомили два джерела, знайомі з розвідувальними даними. "Обробка поставок розпочалася на початку березня і, як очікувалося, мала завершитися до кінця місяця", пише видання.

москва має тісні зв'язки з Тегераном і надає своєму союзнику найважливішу підтримку, включаючи супутникові знімки, дані для націлювання та розвідувальну підтримку, повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

Постачання озброєння, такого як безпілотники, стали б першим свідченням готовності москви надавати Ірану летальну підтримку з початку війни, зазначає видання.

Відповідаючи на запитання про постачання москвою дронів до Ірану, прессекретар кремля дмитро пєсков сказав: "Зараз ходить багато фейків. Одне можна сказати напевно - ми продовжуємо діалог з іранським керівництвом".

Високопоставлений західний чиновник заявив, що "москва втручається не тільки для зміцнення боєздатності іранців, а й для забезпечення більш широкої політичної стабільності тегеранського режиму".

У публічній сфері москва підкреслює надання гуманітарної допомоги з початку конфлікту, заявивши минулого тижня, що відправила до Ірану через Азербайджан понад 13 тонн медикаментів і планує продовжити постачання.

Антоніо Джустоцці, старший науковий співробітник Royal United Services Institute заявив, що, за незалежною інформацією від джерел у Корпусі вартових ісламської революції, відразу після ударів США та Ізраїлю по Ірану було розпочато переговори з росією про постачання дронів.

Один із західних представників служб безпеки заявив, що вони не встановили точний клас безпілотників, які росія погодилася надіслати Ірану цього місяця. Він додав, що "москва зможе поставити тільки такі моделі як Geran-2, створені на основі іранського Shahed-136".

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Ізраїль минулого тижня завдав ударів по ключовому маршруту перекидання військової техніки між росією та Іраном на Каспійському морі.

Ніколь Граєвскі, професор університету Sciences Po у Парижі, яка вивчає російсько-іранські відносини, сказала, що Тегеран може захотіти провести зворотне проєктування дронів, щоб покращити свої власні системи.

Тегеран також звернувся до росії з проханням про постачання досконаліших засобів ППО і в грудні минулого року уклав угоду про постачання 500 переносних пускових установок "Верба" та 2500 ракет 9М336 протягом трьох років, пише видання.

Однак росія відхилила запити Ірану на С-400, одну із найпередовіших систем ППО москви, заявили нинішні та колишні західні офіційні особи. кремль, імовірно, розглядає такий крок як ризик ескалації напруженості у відносинах із США. Іранським військовим буде потрібна широка підготовка та навчання для використання складної системи С-400, а це означає, що російські екіпажі фактично націлюватимуться на американські літаки в бойових умовах, додали вони.

Як вказує видання, минулого року росія та Іран підписали угоду про стратегічне партнерство, яка, як не дивно, не передбачала взаємного захисту один одного.

росія надає Ірану конкретні поради щодо тактики використання дронів - CNN