ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
62%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Техника

россия отправляет дроны Ирану - FT

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Москва передает Тегерану дроны, лекарства и разведданные для поддержания боеспособности режима. Поставки начались в марте после тайных переговоров чиновников.

россия отправляет дроны Ирану - FT

россия близка к завершению поэтапных поставок беспилотников, медикаментов и продовольствия Ирану, согласно сообщениям западных разведывательных служб, подробно описывающих усилия москвы по поддержанию боеспособности своего союзника, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Высокопоставленные иранские и российские чиновники начали тайно обсуждать поставки дронов через несколько дней после атаки Израиля и США на Тегеран", сообщили два источника, знакомые с разведывательными данными. "Обработка поставок началась в начале марта и, как ожидалось, должна была завершиться до конца месяца", пишет издание.

москва имеет тесные связи с Тегераном и оказывает своему союзнику важнейшую поддержку, включая спутниковые снимки, данные для нацеливания и разведывательную поддержку, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Поставки вооружения, такого как беспилотники, стали бы первым свидетельством готовности москвы оказывать Ирану летальную поддержку с начала войны, отмечает издание.

Отвечая на вопрос о поставках москвой дронов в Иран, пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал: "Сейчас ходит много фейков. Одно можно сказать наверняка - мы продолжаем диалог с иранским руководством".

Высокопоставленный западный чиновник заявил, что "москва вмешивается не только для укрепления боеспособности иранцев, но и для обеспечения более широкой политической стабильности тегеранского режима".

В публичной сфере москва подчеркивает оказание гуманитарной помощи с начала конфликта, заявив на прошлой неделе, что отправила в Иран через Азербайджан более 13 тонн медикаментов и планирует продолжить поставки.

Антонио Джустоцци, старший научный сотрудник Royal United Services Institute заявил, что, по независимой информации от источников в Корпусе стражей исламской революции, сразу после ударов США и Израиля по Ирану были начаты переговоры с россией о поставках дронов.

Один из западных представителей служб безопасности заявил, что они не установили точный класс беспилотников, которые россия согласилась отправить Ирану в этом месяце. Он добавил, что "москва сможет поставить только такие модели как Geran-2, созданные на основе иранского Shahed-136".

По словам источников, знакомых с ситуацией, Израиль на прошлой неделе нанес удары по ключевому маршруту переброски военной техники между россией и Ираном на Каспийском море.

Николь Граевски, профессор университета Sciences Po в Париже, изучающая российско-иранские отношения, сказала, что Тегеран может захотеть провести обратное проектирование дронов, чтобы улучшить свои собственные системы.

Тегеран также обратился к россии с просьбой о поставках более совершенных средств ПВО и в декабре прошлого года заключил соглашение о поставках 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2500 ракет 9М336 в течение трех лет, пишет издание.

Однако россия отклонила запросы Ирана на С-400, одну из самых передовых систем ПВО москвы, заявили нынешние и бывшие западные официальные лица. кремль, вероятно, рассматривает такой шаг как риск эскалации напряженности в отношениях с США. Иранским военным потребуется широкая подготовка и обучение для использования сложной системы С-400, а это означает, что российские экипажи фактически будут нацеливаться на американские самолеты в боевых условиях, добавили они.

Как указывает издание, в прошлом году россия и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое, как ни странно, не предусматривало взаимной защиты друг друга.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Израиль
благотворительность
Financial Times
Ракетная система С-400
Шахед-136
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран