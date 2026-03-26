россия отправляет дроны Ирану - FT

россия близка к завершению поэтапных поставок беспилотников, медикаментов и продовольствия Ирану, согласно сообщениям западных разведывательных служб, подробно описывающих усилия москвы по поддержанию боеспособности своего союзника, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Высокопоставленные иранские и российские чиновники начали тайно обсуждать поставки дронов через несколько дней после атаки Израиля и США на Тегеран", сообщили два источника, знакомые с разведывательными данными. "Обработка поставок началась в начале марта и, как ожидалось, должна была завершиться до конца месяца", пишет издание.

москва имеет тесные связи с Тегераном и оказывает своему союзнику важнейшую поддержку, включая спутниковые снимки, данные для нацеливания и разведывательную поддержку, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Поставки вооружения, такого как беспилотники, стали бы первым свидетельством готовности москвы оказывать Ирану летальную поддержку с начала войны, отмечает издание.

Отвечая на вопрос о поставках москвой дронов в Иран, пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал: "Сейчас ходит много фейков. Одно можно сказать наверняка - мы продолжаем диалог с иранским руководством".

Высокопоставленный западный чиновник заявил, что "москва вмешивается не только для укрепления боеспособности иранцев, но и для обеспечения более широкой политической стабильности тегеранского режима".

В публичной сфере москва подчеркивает оказание гуманитарной помощи с начала конфликта, заявив на прошлой неделе, что отправила в Иран через Азербайджан более 13 тонн медикаментов и планирует продолжить поставки.

Антонио Джустоцци, старший научный сотрудник Royal United Services Institute заявил, что, по независимой информации от источников в Корпусе стражей исламской революции, сразу после ударов США и Израиля по Ирану были начаты переговоры с россией о поставках дронов.

Один из западных представителей служб безопасности заявил, что они не установили точный класс беспилотников, которые россия согласилась отправить Ирану в этом месяце. Он добавил, что "москва сможет поставить только такие модели как Geran-2, созданные на основе иранского Shahed-136".

По словам источников, знакомых с ситуацией, Израиль на прошлой неделе нанес удары по ключевому маршруту переброски военной техники между россией и Ираном на Каспийском море.

Николь Граевски, профессор университета Sciences Po в Париже, изучающая российско-иранские отношения, сказала, что Тегеран может захотеть провести обратное проектирование дронов, чтобы улучшить свои собственные системы.

Тегеран также обратился к россии с просьбой о поставках более совершенных средств ПВО и в декабре прошлого года заключил соглашение о поставках 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2500 ракет 9М336 в течение трех лет, пишет издание.

Однако россия отклонила запросы Ирана на С-400, одну из самых передовых систем ПВО москвы, заявили нынешние и бывшие западные официальные лица. кремль, вероятно, рассматривает такой шаг как риск эскалации напряженности в отношениях с США. Иранским военным потребуется широкая подготовка и обучение для использования сложной системы С-400, а это означает, что российские экипажи фактически будут нацеливаться на американские самолеты в боевых условиях, добавили они.

Как указывает издание, в прошлом году россия и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое, как ни странно, не предусматривало взаимной защиты друг друга.

