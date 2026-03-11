$43.860.0351.040.33
россия предоставляет Ирану конкретные советы по тактике использования дронов - CNN

Киев • УНН

 630 просмотра

рф делится с Ираном опытом преодоления ПВО с помощью дронов Shahed. Украина отправила экспертов в Персидский залив для борьбы с этой угрозой.

россия предоставляет Ирану конкретные советы по тактике использования дронов - CNN

россия помогает Ирану с передовой тактикой применения беспилотников, полученной во время войны в Украине, для поражения целей США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке, со ссылкой на слова представителя западной разведки сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Беспилотники Shahed, разработанные Ираном, но серийно производимые москвой для использования в Украине, неожиданно успешно преодолевают противовоздушную оборону стран Персидского залива. До сих пор сообщалось, что россия оказывает Ирану общую помощь в нацеливании на цели, но конкретные тактические рекомендации являются новым уровнем поддержки, пишет издание.

Разведка США признала невозможность свержения режима в Иране силой - WP08.03.26, 01:37 • 11787 просмотров

"То, что раньше называлось общей поддержкой, теперь вызывает все большее беспокойство, включая стратегии нацеливания БПЛА на цели, которые россия применяла в Украине", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным, поскольку обсуждал конфиденциальную разведывательную информацию. Хотя чиновник отказался уточнить точную тактическую помощь, россия использовала беспилотники "Шахед" против Украины волнами, когда несколько дронов летели одновременно и регулярно меняли курс, чтобы уклоняться от ПВО, отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что "россия начала поддерживать иранский режим беспилотниками. Она наверняка поможет с ракетами, а также помогает им с противовоздушной обороной".

россия поставляет Ирану ПВО и ракеты и может отправить свои войска - Зеленский11.03.26, 10:02 • 3736 просмотров

Киев направил в регион Персидского залива экспертов по перехвату беспилотников, чтобы поделиться украинским опытом в борьбе с относительно недорогими "Шахедами", стоимость которых может достигать 30 000 долларов. Украина разработала миниатюрные перехватчики, каждый из которых стоит около 5000 долларов и может производиться быстро, пишет издание.

Говоря о более широкой угрозе в Персидском заливе, чиновник заявил, что они "действительно обеспокоены" использованием Ираном мин в Ормузском проливе, а также атаками с использованием морских беспилотников и низкотехнологичных рыболовных лодок типа "дау". Иран утверждал, что в начале войны нанес удар по авианосцу USS Abraham Lincoln, но США это отрицали. ""Lincoln" не был поражен, - заявило тогда Центральное командование США. - Запущенные ракеты даже близко не приблизились к цели".

Западный чиновник заявил, что поддержка Китаем Ирана "вызывает обеспокоенность", но отказался предоставить подробности.

В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля09.03.26, 04:04 • 17457 просмотров

Юлия Шрамко

