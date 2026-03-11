россия предоставляет Ирану конкретные советы по тактике использования дронов - CNN

россия помогает Ирану с передовой тактикой применения беспилотников, полученной во время войны в Украине, для поражения целей США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке, со ссылкой на слова представителя западной разведки сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Беспилотники Shahed, разработанные Ираном, но серийно производимые москвой для использования в Украине, неожиданно успешно преодолевают противовоздушную оборону стран Персидского залива. До сих пор сообщалось, что россия оказывает Ирану общую помощь в нацеливании на цели, но конкретные тактические рекомендации являются новым уровнем поддержки, пишет издание.

"То, что раньше называлось общей поддержкой, теперь вызывает все большее беспокойство, включая стратегии нацеливания БПЛА на цели, которые россия применяла в Украине", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным, поскольку обсуждал конфиденциальную разведывательную информацию. Хотя чиновник отказался уточнить точную тактическую помощь, россия использовала беспилотники "Шахед" против Украины волнами, когда несколько дронов летели одновременно и регулярно меняли курс, чтобы уклоняться от ПВО, отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что "россия начала поддерживать иранский режим беспилотниками. Она наверняка поможет с ракетами, а также помогает им с противовоздушной обороной".

Киев направил в регион Персидского залива экспертов по перехвату беспилотников, чтобы поделиться украинским опытом в борьбе с относительно недорогими "Шахедами", стоимость которых может достигать 30 000 долларов. Украина разработала миниатюрные перехватчики, каждый из которых стоит около 5000 долларов и может производиться быстро, пишет издание.

Говоря о более широкой угрозе в Персидском заливе, чиновник заявил, что они "действительно обеспокоены" использованием Ираном мин в Ормузском проливе, а также атаками с использованием морских беспилотников и низкотехнологичных рыболовных лодок типа "дау". Иран утверждал, что в начале войны нанес удар по авианосцу USS Abraham Lincoln, но США это отрицали. ""Lincoln" не был поражен, - заявило тогда Центральное командование США. - Запущенные ракеты даже близко не приблизились к цели".

Западный чиновник заявил, что поддержка Китаем Ирана "вызывает обеспокоенность", но отказался предоставить подробности.

