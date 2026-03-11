россия поставляет Ирану ПВО и ракеты и может отправить свои войска - Зеленский

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

россия начала поддерживать иранский режим дронами и может отправить туда войска в любой момент. Об этом в интервью журналисту Кейлину Робертсону заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, россия поможет Ирану с ракетами, а также помогает им с ПВО.

Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, отправив войска? Так же, как это произошло с россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в россии, но могут быть направлены в Украину - говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары из Ирана россияне хотят поставить себе на пользу, уже есть разговоры о снятии санкций в обмен на помощь США с Ираном.