россия поставляет Ирану ПВО и ракеты и может отправить свои войска - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил о военной помощи рф иранскому режиму ракетами и ПВО. По его словам, россия может направить свои войска в Иран.
россия начала поддерживать иранский режим дронами и может отправить туда войска в любой момент. Об этом в интервью журналисту Кейлину Робертсону заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
По словам Зеленского, россия поможет Ирану с ракетами, а также помогает им с ПВО.
Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, отправив войска? Так же, как это произошло с россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в россии, но могут быть направлены в Украину
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары из Ирана россияне хотят поставить себе на пользу, уже есть разговоры о снятии санкций в обмен на помощь США с Ираном.