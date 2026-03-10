$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 7704 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 23170 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 25074 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 18768 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 25884 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 27714 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 41742 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 51638 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52760 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84828 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Зеленський: росія хоче використати війну на Близькому Сході собі на користь

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

Зеленський заявив про спроби рф використати конфлікт на Близькому Сході для маніпуляцій. кремль пропонує США допомогу з Іраном в обмін на зняття обмежень.

Зеленський: росія хоче використати війну на Близькому Сході собі на користь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари з Ірану росіяни хочуть поставити собі на користь, вже є розмови щодо зняття санкцій в обмін на допомогу США з Іраном. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Були сьогодні доповіді наших розвідок, зокрема про те, як росіяни хочуть скористатися війною на Близькому Сході. Удари з Ірану вони хочуть поставити собі на користь. Росіяни говорять про зняття санкцій, про якусь начебто свою здатність допомогти Америці в ситуації з Іраном. Це типові російські маніпуляції. Вони допомагають тільки там, де бачать для себе можливість домінувати. На рівних вони просто не вміють працювати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна сподівається, що у США бачать і розуміють усі ризики, всі залежності, всі загрози.

"Навіть часткове зняття санкцій із росії – це приклад може бути вкрай негативний. У тому числі для інших – інших, хто хоче воювати проти сусідів, як це робить росія", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка - йшлось про наміри російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран