Зеленський: росія хоче використати війну на Близькому Сході собі на користь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари з Ірану росіяни хочуть поставити собі на користь, вже є розмови щодо зняття санкцій в обмін на допомогу США з Іраном. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Були сьогодні доповіді наших розвідок, зокрема про те, як росіяни хочуть скористатися війною на Близькому Сході. Удари з Ірану вони хочуть поставити собі на користь. Росіяни говорять про зняття санкцій, про якусь начебто свою здатність допомогти Америці в ситуації з Іраном. Це типові російські маніпуляції. Вони допомагають тільки там, де бачать для себе можливість домінувати. На рівних вони просто не вміють працювати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна сподівається, що у США бачать і розуміють усі ризики, всі залежності, всі загрози.

"Навіть часткове зняття санкцій із росії – це приклад може бути вкрай негативний. У тому числі для інших – інших, хто хоче воювати проти сусідів, як це робить росія", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка - йшлось про наміри російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.