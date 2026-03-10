Зеленский: россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке в свою пользу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары из Ирана россияне хотят поставить себе на пользу, уже есть разговоры о снятии санкций в обмен на помощь США с Ираном. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Были сегодня доклады наших разведок, в частности о том, как россияне хотят воспользоваться войной на Ближнем Востоке. Удары из Ирана они хотят поставить себе на пользу. Россияне говорят о снятии санкций, о какой-то якобы своей способности помочь Америке в ситуации с Ираном. Это типичные российские манипуляции. Они помогают только там, где видят для себя возможность доминировать. На равных они просто не умеют работать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина надеется, что в США видят и понимают все риски, все зависимости, все угрозы.

"Даже частичное снятие санкций с России – это пример может быть крайне негативный. В том числе для других – других, кто хочет воевать против соседей, как это делает Россия", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко - речь шла о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.