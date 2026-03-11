росія постачає Ірану ППО та ракети і може відправити свої війська - Зеленський

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

росія почала підтримувати іранський режим дронами і може надіслати туди війська в будь-який момент. Про це в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Зеленського, росія допоможе Ірану з ракетами, а також допомагає їм із ППО.

З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська? Так само, як це сталося з росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в росії, але можуть бути направлені до України - йдеться в заяві Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари з Ірану росіяни хочуть поставити собі на користь, вже є розмови щодо зняття санкцій в обмін на допомогу США з Іраном.