росія постачає Ірану ППО та ракети і може відправити свої війська - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив про військову допомогу рф іранському режиму ракетами та ППО. За його словами, росія може направити свої війська до Ірану.
росія почала підтримувати іранський режим дронами і може надіслати туди війська в будь-який момент. Про це в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, росія допоможе Ірану з ракетами, а також допомагає їм із ППО.
З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська? Так само, як це сталося з росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в росії, але можуть бути направлені до України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари з Ірану росіяни хочуть поставити собі на користь, вже є розмови щодо зняття санкцій в обмін на допомогу США з Іраном.