08:06 • 98 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 1640 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 22874 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 78474 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 59489 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 39213 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 44419 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 35478 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 60057 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 66536 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

росія постачає Ірану ППО та ракети і може відправити свої війська - Зеленський

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Президент України заявив про військову допомогу рф іранському режиму ракетами та ППО. За його словами, росія може направити свої війська до Ірану.

росія постачає Ірану ППО та ракети і може відправити свої війська - Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

росія почала підтримувати іранський режим дронами і може надіслати туди війська в будь-який момент. Про це в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, росія допоможе Ірану з ракетами, а також допомагає їм із ППО.

З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська? Так само, як це сталося з росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в росії, але можуть бути направлені до України

- йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари з Ірану росіяни хочуть поставити собі на користь, вже є розмови щодо зняття санкцій в обмін на допомогу США з Іраном.

Євген Устименко

