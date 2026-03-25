Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Притула рассказал о том, где учится его 17-летний сын Дмитрий, а также поделился, может ли так случиться, что парень захочет связать свою будущую жизнь с военной сферой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Притула дал Суспільному: Культура.

По словам Притулы, сейчас его сын является студентом первого курса Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". В то же время Дмитрий проявляет интерес к технологиям и уже задумывается над милитарным направлением, хотя пока решение еще не принял.

Он учится на первом курсе КПИ. Захочет ли он дальше совмещать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не вынимайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. В конце концов, это его собственное решение - рассказал Притула.

Кроме того, общественный деятель рассказал, что в период каникул Дмитрий присоединился к деятельности благотворительного фонда отца, где сосредоточился на технических задачах - в частности работал с дронами и помогал в их подготовке к использованию.

У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже умеет работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить и т.д. Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-то пилот будет в безопасности. Поскольку его как оператора дрона будет анонимизировано - враг не будет знать, откуда он запускает дрон - резюмировал Сергей.

В августе прошлого года волонтер и общественный деятель Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. У него родился сын, которого назвали Марком.