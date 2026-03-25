Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою

Український громадський діяч і волонтер Сергій Притула розповів про те, де навчається його 17-річний син Дмитро, а також поділився, чи може так статися, що хлопець захоче пов’язати своє майбутнє життя з військовою сферою. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю, яке Притула дав Суспільному: Культура.

За словами Притули, наразі його син є студентом першого курсу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Водночас Дмитро проявляє інтерес до технологій і вже замислюється над мілітарним напрямом, хоча поки рішення ще не прийняв.

Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення

Крім того, громадський діяч розповів, що у період канікул Дмитро долучився до діяльності благодійного фонду батька, де зосередився на технічних завданнях - зокрема працював із дронами та допомагав у їхній підготовці до використання.

У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо. Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці. Оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано - ворог не буде знати, звідки він запускає дрон