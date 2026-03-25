Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою

13:57 • 5598 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
13:06 • 12186 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
10:45 • 23245 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
09:00 • 39595 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 62667 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 54778 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 54654 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 54271 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 38158 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
24 березня, 14:12 • 33999 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ25 березня, 05:05 • 24374 перегляди
США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни25 березня, 05:22 • 22639 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 43910 перегляди
У Латвію та Естонію залетіли дрони25 березня, 08:33 • 32740 перегляди
Мінус 34% стратегічної авіації та понад 2250 танків рф - найуспішніші операції СБУ під час війни10:00 • 18076 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"13:57 • 5602 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
13:06 • 12186 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto12:01 • 12596 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів11:24 • 14428 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути11:09 • 15665 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Олег Синєгубов
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Одеса
Польща
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою12:24 • 8228 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 44012 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 27989 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 58067 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 58520 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Starlink
Гриби

Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою

Київ • УНН

 • 8234 перегляди

Син волонтера Дмитро навчається на першому курсі КПІ та цікавиться мілітарним напрямом. Хлопець допомагає батькові у фонді, займаючись прошивкою дронів.

Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою
Фото: скріншот з YouTube

Український громадський діяч і волонтер Сергій Притула розповів про те, де навчається його 17-річний син Дмитро, а також поділився, чи може так статися, що хлопець захоче пов’язати своє майбутнє життя з військовою сферою. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю, яке Притула дав Суспільному: Культура.

Деталі

За словами Притули, наразі його син є студентом першого курсу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Водночас Дмитро проявляє інтерес до технологій і вже замислюється над мілітарним напрямом, хоча поки рішення ще не прийняв.

Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення

- розповів Притула.

Крім того, громадський діяч розповів, що у період канікул Дмитро долучився до діяльності благодійного фонду батька, де зосередився на технічних завданнях - зокрема працював із дронами та допомагав у їхній підготовці до використання.

У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо. Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці. Оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано - ворог не буде знати, звідки він запускає дрон

- резюмував Сергій.

Нагадаємо

У серпні минулого року волонтер та громадський діяч Сергій Притула вчетверте став батьком. У нього народився син, якого назвали Марком.

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН LiteОсвіта
Техніка
Війна в Україні
благодійність