Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим сином

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула вчетверте став батьком. У нього народився син, якого назвали Марком, пише УНН з посиланням на сторінку Притули у Facebook.

У Притули та його дружини Катерини Сопельник народився син, якого пара назвала Марком. Притула розповів, що Марко народився у день жалоби по загиблим у Києві 1 серпня після смертоносної атаки рф на столицю України, коли загинула 31 людина, з них п’ятеро дітей.

Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль. Поряд з тим, для мене поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, на світ — це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів. Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців — загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості