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Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим сином

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Сергій Притула та Катерина Сопельник стали батьками сина Марка. Дитина народилася 1 серпня, у день жалоби за загиблими в Києві внаслідок атаки рф.

Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим сином

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула вчетверте став батьком. У нього народився син, якого назвали Марком, пише УНН з посиланням на сторінку Притули у Facebook.

Деталі

У Притули та його дружини Катерини Сопельник народився син, якого пара назвала Марком. Притула розповів, що Марко народився у день жалоби по загиблим у Києві 1 серпня після смертоносної атаки рф на столицю України, коли загинула 31 людина, з них п’ятеро дітей.

Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль. Поряд з тим, для мене поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, на світ — це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів. Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців — загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості

- написав він.

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Притула також подякував дружині за здійснення спільної мрії - народити сина. При цьому він пожартував про "відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у сім'ї".

Також щасливий батько звернувся до новонародженого хлопчика, наголосивши, що Марко народився в найкращі країні, яка є на Землі.

Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином!

 - написав Сергій Притула.

Це вже третя дитина Сергія Притули, уродженця Тернопільщини, яка народилася у шлюбі з Катериною Сопельник, уродженки Донецька. Також пара разом виховує двох доньок - Соломію 2017 року народження і Стефанію 2021 року народження.

Окрім того, у Притули є син Дмитро від першого шлюбу із Юлією Андрійчук (після шлюбу Притула). Дмитро народився у 2008 році.

Доповнення

У Львові медики виходили дівчинку Марічку, яка народилася на шостому місяці вагітності з вагою 600 грамів. Після чотирьох місяців у лікарні її вага становить 3050 грамів, і вона вирушає додому.

Павло Зінченко

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