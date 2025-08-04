В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыном

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. У него родился сын, которого назвали Марком, пишет УНН со ссылкой на страницу Притулы в Facebook.

У Притулы и его жены Екатерины Сопельник родился сын, которого пара назвала Марком. Притула рассказал, что Марк родился в день траура по погибшим в Киеве 1 августа после смертоносной атаки РФ на столицу Украины, когда погиб 31 человек, из них пятеро детей.

Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли утраты. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы. Наша общая боль. Наряду с тем, для меня появление Марка, как и любого другого ребенка в Украине, на свет — это что-то, что наперекор планам и желаниям врагов. Мы были, мы есть, мы будем. Мы будем рождаться вопреки их желанию нашего исчезновения. Будем петь колыбельные вопреки вою сирен. И, с Божьей помощью, выпестуем сильнейшее поколение украинцев — закаленных, с хорошей памятью и геном стойкости