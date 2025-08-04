В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыном
Киев • УНН
Сергей Притула и Екатерина Сопельник стали родителями сына Марка. Ребенок родился 1 августа, в день траура по погибшим в Киеве в результате атаки РФ.
Волонтер и общественный деятель Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. У него родился сын, которого назвали Марком, пишет УНН со ссылкой на страницу Притулы в Facebook.
Детали
У Притулы и его жены Екатерины Сопельник родился сын, которого пара назвала Марком. Притула рассказал, что Марк родился в день траура по погибшим в Киеве 1 августа после смертоносной атаки РФ на столицу Украины, когда погиб 31 человек, из них пятеро детей.
Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли утраты. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы. Наша общая боль. Наряду с тем, для меня появление Марка, как и любого другого ребенка в Украине, на свет — это что-то, что наперекор планам и желаниям врагов. Мы были, мы есть, мы будем. Мы будем рождаться вопреки их желанию нашего исчезновения. Будем петь колыбельные вопреки вою сирен. И, с Божьей помощью, выпестуем сильнейшее поколение украинцев — закаленных, с хорошей памятью и геном стойкости
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Притула также поблагодарил жену за осуществление общей мечты - родить сына. При этом он пошутил о "восстановлении баланса мальчиков и девочек в семье".
Также счастливый отец обратился к новорожденному мальчику, подчеркнув, что Марк родился в лучшей стране, которая есть на Земле.
Счастливой судьбы, Марк! Как бы дальше ни было сложно, но ты родился в лучшей стране на планете Земля. Так что вырасти ее достойным сыном!
Это уже третий ребенок Сергея Притулы, уроженца Тернопольщины, который родился в браке с Екатериной Сопельник, уроженки Донецка. Также пара вместе воспитывает двух дочерей - Соломию 2017 года рождения и Стефанию 2021 года рождения.
Кроме того, у Притулы есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрейчук (после брака Притула). Дмитрий родился в 2008 году.
Дополнение
Во Львове медики выходили девочку Маричку, которая родилась на шестом месяце беременности с весом 600 граммов. После четырех месяцев в больнице ее вес составляет 3050 граммов, и она отправляется домой.