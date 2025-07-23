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Була 30 см на зріст та важила 600 грамів: львівські лікарі за 4 місяці виходили крихітну дівчинку

Київ • УНН

 • 1970 перегляди

У Львові медики виходили дівчинку Марічку, яка народилася на шостому місяці вагітності з вагою 600 грамів. Після чотирьох місяців у лікарні її вага становить 3050 грамів, і вона вирушає додому.

Була 30 см на зріст та важила 600 грамів: львівські лікарі за 4 місяці виходили крихітну дівчинку

У Львові медики виходили дівчинку Марічку, яка народилася на шостому місяці вагітності з вагою 600 грамів. Після чотирьох місяців у лікарні її вага становить 3050 грамів. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Деталі

Мама дівчинки Ірина дізналася про ускладнення ще на 21 тижні вагітності — було замало навколоплідних вод. Тож жінка лягла в лікарню на збереження. Вже на третьому тижні після звернення, на 24 тижні, в Ірини розпочалися передчасні пологи і вона народила донечку Марічку. Новонароджена була вагою лише 600 грамів і 30 см на зріст.

З перших хвилин життя дитина потрапила в реанімацію. Впродовж 73 днів за її життя боролися лікарі-неонатологи та анестезіологи. Від народження Марічка не могла дихати самостійно, адже її легені ще не сформувалися, тож її приєднали до ШВЛ та вводили спеціальний препарат — сурфактант. За словами лікарів, ця речовина відіграє важливу роль в диханні і зазвичай виробляється в організмі самостійно, але не в таких недоношених малят.

Поки дівчинка перебувала в реанімації, їй почали допомагати суміжні спеціалісти — неврологи та офтальмологи. А фізична терапевтка приступила до раннього відновлення дитини.

Коли Марічка почала дихати самостійно, за дитиною продовжили доглядати лікарі відділення патології новонароджених, що займається постінтенсивним виходжуванням.

У день виписки вага Марічки становила 3050 грамів. Після понад чотирьох місяців дівчинка з мамою поїдуть додому.

За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 раза18.07.25, 13:09 • 4969 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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