За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 рази

86 795 новонароджених в Україні та 249 002 померлих — таку статистику життя і смерті за пів року 2025 оприлюднив Мін'юст. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за пів року народилися 86 795 немовлят.

Можна зазначити, що народжуваність у війну стабілізувалась — адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян - йдеться в повідомленні.

Втім загалом тренд невтішний: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 рази. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цьогоріч — лише 14 тисяч.

Найбільше всього немовлят традиційно з’являються у Києві — 9 947 або 12% від загальної кількості новонароджених. Наслідує Львівщина із 8 282 (10%) малят. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина — 6 670 (8%).

У деяких регіонах країни, попри війну, спостерігається навіть невеличкий приріст народжуваності. Лідирує Київщина — +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%.

Загалом невеличкий приріст спостерігається у 7 регіонах країни.

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині — на 11% та на Чернігівщині на 10%.

Традиційно народжується найбільше хлопчиків — 51%.

Водночас 249 002 людини померло за перше півріччя в Україні. За рік ситуація майже не змінилась. Наразі на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку.

До порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 смертей.

Кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині — 27 120 померлих, це стабільно найбільший показник в Україні. Серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина — 17 694 померлих - зазначили в Опендатабот.

Нагадаємо

За чотири роки кількість новонароджених в Україні впала майже на 100 тисяч. Експерти вже називають ситуацію критичною.