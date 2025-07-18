За десять лет рождаемость в Украине уменьшилась в 2,2 раза
Киев • УНН
За первое полугодие 2025 года в Украине родилось 86 795 младенцев, тогда как умерло 249 002 человека. На одного новорожденного приходится трое умерших, что является неизменным показателем в течение последних 5 лет.
86 795 новорожденных в Украине и 249 002 умерших — такую статистику жизни и смерти за полгода 2025 обнародовал Минюст. Сейчас на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет. Больше всего рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за полгода родились 86 795 младенцев.
Можно отметить, что рождаемость в войну стабилизировалась — ведь это почти столько же, как за соответствующий период в прошлом году. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87 655 маленьких граждан
Впрочем, в целом тренд неутешительный: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016 году в среднем в месяц рождалось 32 тыс. младенцев, то в этом году — всего 14 тысяч.
Больше всего младенцев традиционно появляются в Киеве — 9 947 или 12% от общего количества новорожденных. Следует Львовщина с 8 282 (10%) малышей. Замыкает тройку лидеров Днепропетровщина — 6 670 (8%).
В некоторых регионах страны, несмотря на войну, наблюдается даже небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевщина — +6% за год, на Львовщине +5%, на Волыни +6%.
В целом небольшой прирост наблюдается в 7 регионах страны.
В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет появляется меньше детей. На Донетчине за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине — на 11% и на Черниговщине на 10%.
Традиционно рождается больше всего мальчиков — 51%.
В то же время 249 002 человека умерло за первое полугодие в Украине. За год ситуация почти не изменилась. Сейчас на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно.
Для сравнения, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 смерти.
Каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине — 27 120 умерших, это стабильно самый большой показатель в Украине. Среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина — 17 694 умерших - отметили в Опендатабот.
Напомним
За четыре года количество новорожденных в Украине упало почти на 100 тысяч. Эксперты уже называют ситуацию критической.