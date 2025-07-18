За десять лет рождаемость в Украине уменьшилась в 2,2 раза

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф
08:28 • 14448 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф
07:05 • 51826 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
05:41 • 55992 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 230040 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 164394 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 133093 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 10:24 • 133891 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 113080 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 509912 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 173765 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
70%
746мм
Популярные новости
Немецкие политики призывают взять под надзор спецслужб партию "подруги путина"18 июля, 01:34 • 53959 просмотра
Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW18 июля, 02:05 • 66590 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый18 июля, 02:58 • 76674 просмотра
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата05:33 • 46627 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
07:08 • 22575 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 230118 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 181874 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 192427 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 374715 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 509946 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Словакия
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 66243 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 76960 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 192438 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 253069 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 265622 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

За десять лет рождаемость в Украине уменьшилась в 2,2 раза

Киев • УНН

 • 690 просмотра

За первое полугодие 2025 года в Украине родилось 86 795 младенцев, тогда как умерло 249 002 человека. На одного новорожденного приходится трое умерших, что является неизменным показателем в течение последних 5 лет.

За десять лет рождаемость в Украине уменьшилась в 2,2 раза

86 795 новорожденных в Украине и 249 002 умерших — такую статистику жизни и смерти за полгода 2025 обнародовал Минюст. Сейчас на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет. Больше всего рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за полгода родились 86 795 младенцев.

Можно отметить, что рождаемость в войну стабилизировалась — ведь это почти столько же, как за соответствующий период в прошлом году. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87 655 маленьких граждан

- говорится в сообщении.

Впрочем, в целом тренд неутешительный: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016 году в среднем в месяц рождалось 32 тыс. младенцев, то в этом году — всего 14 тысяч.

Больше всего младенцев традиционно появляются в Киеве — 9 947 или 12% от общего количества новорожденных. Следует Львовщина с 8 282 (10%) малышей. Замыкает тройку лидеров Днепропетровщина — 6 670 (8%).

В некоторых регионах страны, несмотря на войну, наблюдается даже небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевщина — +6% за год, на Львовщине +5%, на Волыни +6%.

В целом небольшой прирост наблюдается в 7 регионах страны.

В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет появляется меньше детей. На Донетчине за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине — на 11% и на Черниговщине на 10%.

Традиционно рождается больше всего мальчиков — 51%.

В то же время 249 002 человека умерло за первое полугодие в Украине. За год ситуация почти не изменилась. Сейчас на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно.

Для сравнения, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 смерти.

Каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине — 27 120 умерших, это стабильно самый большой показатель в Украине. Среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина — 17 694 умерших - отметили в Опендатабот.

Напомним

За четыре года количество новорожденных в Украине упало почти на 100 тысяч. Эксперты уже называют ситуацию критической.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоЗдоровье
Львовская область
Донецкая область
Харьковская область
Волынская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Херсонская область
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9