25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Стрелок в патрульных в Одессе погиб при задержании - полиция

Киев • УНН

 • 234 просмотра

45-летний одессит открыл огонь по полиции во время проверки документов и скрылся. Злоумышленника застрелили в недострое после нападения на бойцов КОРД.

Стрелок в патрульных в Одессе погиб при задержании - полиция

Во время спецоперации с привлечением КОРД стрелок в патрульных в Одессе погиб при задержании, сообщили в четверг в Национальной полиции, пишет УНН.

Мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб при задержании

- сообщили в Нацполиции.

По данным полиции, "он не шел на контакт с переговорщиком и во время спецоперации применил оружие против бойцов подразделения КОРД. Применение силы было вынужденным - для прекращения угрозы жизни правоохранителей".

Как указали в полиции, 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил воинского учета. "Во время проверки документов он начал стрелять из автомата в полицейских и скрылся на авто", - сообщили в полиции.

Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое.

"Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб", - отметили в полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии сообщено ГБР и прокуратуре.

В Одессе мужчина устроил стрельбу по полицейским во время проверки документов, объявлена спецоперация25.03.26, 22:59 • 4952 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Национальная полиция Украины
Одесса