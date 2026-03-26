Стрелок в патрульных в Одессе погиб при задержании - полиция

Во время спецоперации с привлечением КОРД стрелок в патрульных в Одессе погиб при задержании, сообщили в четверг в Национальной полиции, пишет УНН.

По данным полиции, "он не шел на контакт с переговорщиком и во время спецоперации применил оружие против бойцов подразделения КОРД. Применение силы было вынужденным - для прекращения угрозы жизни правоохранителей".

Как указали в полиции, 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил воинского учета. "Во время проверки документов он начал стрелять из автомата в полицейских и скрылся на авто", - сообщили в полиции.

Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое.

"Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб", - отметили в полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии сообщено ГБР и прокуратуре.

