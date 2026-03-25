В Одессе мужчина устроил стрельбу по полицейским во время проверки документов, объявлена спецоперация
Киев • УНН
Водитель в розыске ранил двух патрульных из огнестрельного оружия. В городе введена специальная операция для задержания злоумышленника, медики спасают раненых.
В Одессе водитель автомобиля открыл стрельбу по патрульным, двое правоохранителей ранены. Как сообщили в Патрульной полиции, для задержания мужчины введена специальная полицейская операция, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, происшествие произошло во время проверки документов у водителя. Он внезапно открыл огонь по полицейским.
В результате стрельбы двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы
