В Одессе мужчина устроил стрельбу по полицейским во время проверки документов, объявлена спецоперация

В Одессе водитель автомобиля открыл стрельбу по патрульным, двое правоохранителей ранены. Как сообщили в Патрульной полиции, для задержания мужчины введена специальная полицейская операция, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие произошло во время проверки документов у водителя. Он внезапно открыл огонь по полицейским.

В результате стрельбы двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы - говорится в сообщении.

