В Одесі чоловік влаштував стрілянину по поліцейських під час перевірки документів, оголошено спецоперацію

В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних, двоє правоохоронців поранені. Як повідомили у Патрульній поліції, для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію, передає УНН.

За даними правоохоронців, подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських.

Унаслідок стрілянини двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби