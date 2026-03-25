В Одесі чоловік влаштував стрілянину по поліцейських під час перевірки документів, оголошено спецоперацію
Київ • УНН
Водій у розшуку поранив двох патрульних з вогнепальної зброї. В місті введено спеціальну операцію для затримання зловмисника, медики рятують поранених.
В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних, двоє правоохоронців поранені. Як повідомили у Патрульній поліції, для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських.
Унаслідок стрілянини двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.
Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби
У Києві водій на Mazda наїхав на поліцейське авто та втік, його зупинили стріляниною - патрульні27.02.26, 12:39 • 6868 переглядiв