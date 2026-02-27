$43.210.03
10:21
У Києві водій на Mazda наїхав на поліцейське авто та втік, його зупинили стріляниною - патрульні

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Києві водій Mazda, позбавлений прав за п'яне водіння, наїхав на службове авто та втік. Патрульні застосували табельну зброю для зупинки втікача, ніхто не постраждав.

У Києві водій на Mazda наїхав на поліцейське авто та втік, його зупинили стріляниною - патрульні

У Києві водій на Mazda наїхав на поліцейський автомобіль та втік, патрульні застосували табельну зброю для зупинки втікача, повідомили у патрульній поліції Києва у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, сьогодні під час патрулювання у Святошинському районі за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Mazda. "Спілкуючись із водієм, інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Перевіривши інформацію про автомобіль та громадянина, ми встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а керманич позбавлений права керування за рішенням суду за керування в стані сп’яніння", - повідомили у патрульній поліції.

Чоловік поводився агресивно та відмовився пройти огляд на стан сп’яніння. Під час складання адмінматеріалів керманич наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події

- вказали у патрульній поліції.

Інспектори, як зазначається, "розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил". "Однак керманич продовжив утікати".

Для примусової зупинки транспортного засобу відповідно до ч. 4 п. 7 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та зупинили автомобіль утікача. Унаслідок стрільби травмовані відсутні

- повідомили у патрульній поліції Києва.

Наразі, як зазначається, "чоловіка затримали", на місці працює слідчо-оперативна група, а патрульні складають відповідні адмінматеріали.

На Буковині водій намагався втекти і травмував поліцейського, його затримали із стріляниною26.02.26, 16:27 • 2510 переглядiв

Юлія Шрамко

