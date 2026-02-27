В Киеве водитель на Mazda наехал на полицейский автомобиль и скрылся, его остановили стрельбой - патрульные

В Киеве водитель на Mazda наехал на полицейский автомобиль и скрылся, патрульные применили табельное оружие для остановки беглеца, сообщили в патрульной полиции Киева в пятницу, пишет УНН.

Как отмечается, сегодня во время патрулирования в Святошинском районе за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Mazda. "Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Проверив информацию об автомобиле и гражданине, мы установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права управления по решению суда за управление в состоянии опьянения", - сообщили в патрульной полиции.

Мужчина вел себя агрессивно и отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Во время составления админматериалов водитель наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия

Инспекторы, как отмечается, "начали преследование и путем блокирования остановили автомобиль на проспекте Воздушных Сил". "Однако водитель продолжил убегать".

Для принудительной остановки транспортного средства в соответствии с ч. 4 п. 7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" патрульные применили табельное огнестрельное оружие и остановили автомобиль беглеца. В результате стрельбы травмированные отсутствуют