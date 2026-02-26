На Буковине водитель пытался скрыться и травмировал полицейского, его задержали со стрельбой
В Черновицкой области мужчина отказался предъявить документы и попытался наехать на правоохранителей. Его задержали с применением оружия, обнаружив, что он находился в розыске за уклонение от призыва.
Инцидент произошел в городе Сторожинец. Во время выполнения служебных обязанностей правоохранители остановили для проверки документов автомобиль Ford. Однако водитель отказался предъявить документы и назвать свои анкетные данные. Проигнорировав законные требования полицейских, водитель пытался на них наехать, после чего попытался скрыться. В результате происшествия один из сотрудников полиции получил травму ноги.
Правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по заднему колесу транспортного средства. В результате применения оружия пострадавших нет.
Несмотря на поврежденное колесо, водитель продолжил движение и пытался скрыться, однако вскоре полицейские задержали его в процессуальном порядке.
Нарушителем оказался 41-летний мужчина, который находится в розыске за уклонение от призыва, мобилизации и воинского учета.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются процессуальные действия, по результатам которых будет дана окончательная правовая квалификация события. Досудебное расследование продолжается.
