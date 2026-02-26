$43.240.02
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 3596 просмотра
12:47 • 6190 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
11:34 • 49339 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 31715 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 46355 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
25 февраля, 18:38 • 60615 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52353 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
25 февраля, 17:40 • 60869 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31444 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
На Буковине водитель пытался скрыться и травмировал полицейского, его задержали со стрельбой

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В Черновицкой области мужчина отказался предъявить документы и попытался наехать на правоохранителей. Его задержали с применением оружия, обнаружив, что он находился в розыске за уклонение от призыва.

На Буковине водитель пытался скрыться и травмировал полицейского, его задержали со стрельбой

В Черновицкой области мужчина отказался предъявить документы и попытался наехать на правоохранителей, пытаясь скрыться. Его задержали с применением оружия. Как сообщили в полиции Черновицкой области, нарушитель находился в розыске за уклонение от призыва, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в городе Сторожинец. Во время выполнения служебных обязанностей правоохранители остановили для проверки документов автомобиль Ford. Однако водитель отказался предъявить документы и назвать свои анкетные данные. Проигнорировав законные требования полицейских, водитель пытался на них наехать, после чего попытался скрыться. В результате происшествия один из сотрудников полиции получил травму ноги.

Правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по заднему колесу транспортного средства. В результате применения оружия пострадавших нет.

Несмотря на поврежденное колесо, водитель продолжил движение и пытался скрыться, однако вскоре полицейские задержали его в процессуальном порядке.

Нарушителем оказался 41-летний мужчина, который находится в розыске за уклонение от призыва, мобилизации и воинского учета.

Добавим

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются процессуальные действия, по результатам которых будет дана окончательная правовая квалификация события. Досудебное расследование продолжается.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Черновицкая область
Национальная полиция Украины