Под Киевом мужчина угрожал гранатой прохожим и полицейским: правоохранители применили оружие
Киев • УНН
В Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским. Правоохранитель применил оружие, раненого госпитализировали.
Детали
Прохожие сообщили патрульным, что в Киевской области, поселке Немешаево, на улице Центральной находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.
По указанному месту прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил гражданина с гранатой в руках. На неоднократные законные требования и предупреждения полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас.
С целью пресечения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован
На месте работает следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции и патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
