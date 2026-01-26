Под Киевом мужчина угрожал гранатой прохожим и полицейским: правоохранители применили оружие

В Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским. Как сообщили в полиции Киевской области, правоохранителю пришлось применить оружие, раненого мужчину госпитализировали, передает УНН.

Детали

Прохожие сообщили патрульным, что в Киевской области, поселке Немешаево, на улице Центральной находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.

По указанному месту прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил гражданина с гранатой в руках. На неоднократные законные требования и предупреждения полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас.

С целью пресечения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции и патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

