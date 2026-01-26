Под Киевом мужчина угрожал гранатой прохожим и полицейским: правоохранители применили оружие

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 3966 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 10637 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 13769 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 24929 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 20174 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 39824 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 20854 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37201 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23154 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28037 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 29926 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 26376 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 29634 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 21379 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 13808 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 24943 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 39836 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 29843 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37210 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 114309 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Музыкант
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 1234 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 2014 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 8738 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 32645 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 32015 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
ТикТок

Под Киевом мужчина угрожал гранатой прохожим и полицейским: правоохранители применили оружие

Киев • УНН

 • 400 просмотра

В Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским. Правоохранитель применил оружие, раненого госпитализировали.

Под Киевом мужчина угрожал гранатой прохожим и полицейским: правоохранители применили оружие

В Киевской области мужчина угрожал гранатой гражданам и полицейским. Как сообщили в полиции Киевской области, правоохранителю пришлось применить оружие, раненого мужчину госпитализировали, передает УНН.

Детали

Прохожие сообщили патрульным, что в Киевской области, поселке Немешаево, на улице Центральной находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату.

В Полтаве мужчина бросил гранату на улице: его задержали, от взрыва повреждены автомобили02.01.26, 16:11 • 4339 просмотров

По указанному месту прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил гражданина с гранатой в руках. На неоднократные законные требования и предупреждения полицейских правонарушитель реагировал агрессивно и пытался применить боеприпас.

С целью пресечения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован 

- говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции и патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Киеве мужчина бросил гранату в хостеле во время конфликта, ему грозит 15 лет тюрьмы14.01.26, 10:47 • 4806 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киевская область