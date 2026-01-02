В Полтаве мужчина бросил гранату на улице: его задержали, от взрыва повреждены автомобили

В Полтаве мужчина бросил на улице гранату, от взрыва повреждены автомобили, мужчина задержан, сообщили в ГУНП в Полтавской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

Полиция 2 января около 13 часов получила сообщение от граждан, что "на улице Михаила Грушевского в Полтаве неизвестный мужчина бросил гранату". "Полиция немедленно прибыла на место происшествия и установила правонарушителя. Им оказался местный житель 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

"В ходе первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили, что местный житель применил боевую гранату, в результате чего повреждено несколько автомобилей. К счастью, пострадавших среди граждан нет", - сообщили в полиции.

"Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании судом меры пресечения – содержание под стражей", - отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия, а также источник происхождения боеприпаса выясняет следствие.

