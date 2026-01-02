В Полтаве мужчина бросил гранату на улице: его задержали, от взрыва повреждены автомобили

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 10026 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 16867 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 16137 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 54143 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 80835 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 60944 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 55897 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 184345 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 179095 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 58247 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
76%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные испытывают значительное давление на юге из-за численного превосходства российских бригад - CNN2 января, 05:15 • 5444 просмотра
В Киеве появится улица Андрея Парубия2 января, 05:44 • 4376 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 19285 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет2 января, 08:45 • 12116 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 16002 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 16220 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 39572 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 57011 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 184345 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 105470 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Львовская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 34052 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 42931 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 43180 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 105470 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 41498 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Золото

В Полтаве мужчина бросил гранату на улице: его задержали, от взрыва повреждены автомобили

Киев • УНН

 • 910 просмотра

2 января в Полтаве мужчина бросил боевую гранату на улице Михаила Грушевского, повредив несколько автомобилей. Пострадавших нет, правонарушитель 1990 года рождения задержан.

В Полтаве мужчина бросил гранату на улице: его задержали, от взрыва повреждены автомобили

В Полтаве мужчина бросил на улице гранату, от взрыва повреждены автомобили, мужчина задержан, сообщили в ГУНП в Полтавской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

Полиция 2 января около 13 часов получила сообщение от граждан, что "на улице Михаила Грушевского в Полтаве неизвестный мужчина бросил гранату". "Полиция немедленно прибыла на место происшествия и установила правонарушителя. Им оказался местный житель 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

"В ходе первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили, что местный житель применил боевую гранату, в результате чего повреждено несколько автомобилей. К счастью, пострадавших среди граждан нет", - сообщили в полиции.

"Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании судом меры пресечения – содержание под стражей", - отметили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия, а также источник происхождения боеприпаса выясняет следствие.

Бросил гранату в доме: на Днепропетровщине задержали 34-летнего мужчину27.12.25, 16:37 • 8518 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украина
Полтава