У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці: його затримали, від вибуху пошкоджено авто

У Полтаві чоловік кинув на вулиці гранату, від вибуху пошкоджено автомобілі, чоловіка затримано, повідомили у ГУНП у Полтавській області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Поліція 2 січня близько 13-ї години отримала повідомлення від громадян, що "на вулиці Михайла Грушевського у Полтаві невідомий чоловік кинув гранату". "Поліція негайно прибула на місце події та встановила правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець 1990 року народження", - ідеться у повідомленні.

"Під час першочергових оперативно розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що місцевий мешканець застосував бойову гранату, унаслідок чого пошкоджено декілька автомобілів. На щастя, потерпілих серед громадян немає", - повідомили у поліції.

"Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу – тримання під вартою", - зазначили у поліції.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Причини і обставини події, а також джерело походження боєприпасу з’ясовує слідство.

