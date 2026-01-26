Під Києвом чоловік погрожував гранатою перехожим і поліцейським: правоохоронці застосували зброю
Київ • УНН
На Київщині чоловік погрожував гранатою громадянам та поліцейським. Правоохоронець застосував зброю, пораненого госпіталізували.
У Київській області чоловік погрожував гранатою громадянам і поліцейським. Як повідомили у поліції Київської області, правоохоронцю довелось застосувати зброю, пораненого чоловіка госпіталізували, передає УНН.
Деталі
Перехожі повідомили патрульним, що в Київській області, селищі Немішаєве, на вулиці Центральній перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.
За вказаним місцем прибув наряд патрульної поліції, який виявив громадянина з гранатою у руках. На неодноразові законні вимоги та попередження поліцейських правопорушник реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас.
З метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано
На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Обставини події встановлюються.
