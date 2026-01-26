Під Києвом чоловік погрожував гранатою перехожим і поліцейським: правоохоронці застосували зброю

У Київській області чоловік погрожував гранатою громадянам і поліцейським. Як повідомили у поліції Київської області, правоохоронцю довелось застосувати зброю, пораненого чоловіка госпіталізували, передає УНН.

Деталі

Перехожі повідомили патрульним, що в Київській області, селищі Немішаєве, на вулиці Центральній перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.

У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці: його затримали, від вибуху пошкоджено авто

За вказаним місцем прибув наряд патрульної поліції, який виявив громадянина з гранатою у руках. На неодноразові законні вимоги та попередження поліцейських правопорушник реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас.

З метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Обставини події встановлюються.

У Києві чоловік кинув гранату в хостелі під час конфлікту, йому загрожує 15 років в'язниці