13:53 • 3868 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 10534 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 13672 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 24684 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 20050 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 39613 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 20796 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 37071 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23132 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28016 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Під Києвом чоловік погрожував гранатою перехожим і поліцейським: правоохоронці застосували зброю

Київ • УНН

 • 334 перегляди

На Київщині чоловік погрожував гранатою громадянам та поліцейським. Правоохоронець застосував зброю, пораненого госпіталізували.

Під Києвом чоловік погрожував гранатою перехожим і поліцейським: правоохоронці застосували зброю

У Київській області чоловік погрожував гранатою громадянам і поліцейським. Як повідомили у поліції Київської області, правоохоронцю довелось застосувати зброю, пораненого чоловіка госпіталізували, передає УНН.

Деталі

Перехожі повідомили патрульним, що в Київській області, селищі Немішаєве, на вулиці Центральній перебуває невідомий чоловік із предметом, схожим на гранату.

У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці: його затримали, від вибуху пошкоджено авто02.01.26, 16:11 • 4339 переглядiв

За вказаним місцем прибув наряд патрульної поліції, який виявив громадянина з гранатою у руках. На неодноразові законні вимоги та попередження поліцейських правопорушник реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас.

З метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано 

- йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Обставини події встановлюються.

У Києві чоловік кинув гранату в хостелі під час конфлікту, йому загрожує 15 років в'язниці14.01.26, 10:47 • 4806 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Сутички
Національна поліція України
Київська область