13 січня, 19:36 • 27224 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 31688 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 29146 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 31965 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 47705 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28017 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 31214 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 36059 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 51369 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38907 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
У Києві чоловік кинув гранату в хостелі під час конфлікту, йому загрожує 15 років в'язниці

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Києві в хостелі на вулиці Жилянській чоловік кинув гранату в іншого після спільного вживання алкоголю. Поліція затримала 27-річного підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві чоловік кинув гранату в хостелі під час конфлікту, йому загрожує 15 років в'язниці
Фото: ГУНП України в Києві

У Києві в ніч із 8 на 9 січня, під час масштабного ворожого обстрілу стався вибух в одному з хостелів. Про це повідомляє УНН з посиланням на столичне ГУНП України.

Деталі

За даними правоохоронців, вибух стався в одному з хостелів на вулиці Жилянській. Поліцейські встановили, що між двома мешканцями хостела стався конфлікт.

Чоловіки нещодавно приїхали до столиці, разом вживали алкогольні напої, після чого посварилися. Тоді один із них дістав гранату та кинув її у бік іншого. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав: 42-річний чоловік встиг заховатись у сусідній кімнаті

- йдеться в повідомленні.

Згодом був затриманий 27-річний чоловік - інший учасник інциденту. Йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - замах на умисне вбивство.

У разі доведення його провини судом, затриманому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

14 січня у Києві стався вибух газової суміші у квартирі багатоповерхівки. Внаслідок вибуху чоловік отримав опіки, також зруйновано балкон.

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
