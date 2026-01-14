У Києві чоловік кинув гранату в хостелі під час конфлікту, йому загрожує 15 років в'язниці

Фото: ГУНП України в Києві

У Києві в ніч із 8 на 9 січня, під час масштабного ворожого обстрілу стався вибух в одному з хостелів. Про це повідомляє УНН з посиланням на столичне ГУНП України.

Деталі

За даними правоохоронців, вибух стався в одному з хостелів на вулиці Жилянській. Поліцейські встановили, що між двома мешканцями хостела стався конфлікт.

Чоловіки нещодавно приїхали до столиці, разом вживали алкогольні напої, після чого посварилися. Тоді один із них дістав гранату та кинув її у бік іншого. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав: 42-річний чоловік встиг заховатись у сусідній кімнаті - йдеться в повідомленні.

Згодом був затриманий 27-річний чоловік - інший учасник інциденту. Йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - замах на умисне вбивство.

У разі доведення його провини судом, затриманому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

14 січня у Києві стався вибух газової суміші у квартирі багатоповерхівки. Внаслідок вибуху чоловік отримав опіки, також зруйновано балкон.