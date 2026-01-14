У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий

У Києві стався вибух газової суміші у квартирі багатоповерхівки, чоловік отримав опіки, зруйновано балкон, повідомили у ГУН ДСНС у Києві у середу, пише УНН.

Деталі

14 січня о 01:16 надійшло повідомлення про вибух на вулиці Степана Рудницького.

"В одній із квартир на 1-му поверсі багатоповерхівки стався вибух газової суміші, з послідуючим горінням та руйнуванням балкону. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, попередньо з опіками та передали медикам. О 01:46 пожежу ліквідовано на площі 10 кв. м", - повідомили у ДСНС.

Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

