13 січня, 19:36
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий

Київ

 • 356 перегляди

У Голосіївському районі Києва стався вибух газової суміші на першому поверсі багатоповерхівки. Чоловіка з опіками врятували, пожежу ліквідовано на площі 10 кв. м.

У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий

У Києві стався вибух газової суміші у квартирі багатоповерхівки, чоловік отримав опіки, зруйновано балкон, повідомили у ГУН ДСНС у Києві у середу, пише УНН.

Деталі

14 січня о 01:16 надійшло повідомлення про вибух на вулиці Степана Рудницького.

"В одній із квартир на 1-му поверсі багатоповерхівки стався вибух газової суміші, з послідуючим горінням та руйнуванням балкону. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, попередньо з опіками та передали медикам. О 01:46 пожежу ліквідовано на площі 10 кв. м", - повідомили у ДСНС.

Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

Вибух газу на Одещині: двоє постраждалих07.12.25, 21:47 • 6297 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Енергетика
Київ