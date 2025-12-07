Вибух газу на Одещині: двоє постраждалих
Київ • УНН
У місті Кілія на Одещині внаслідок вибуху газу в квартирі постраждали жінка та чоловік. Інцидент спричинив пожежу та часткове руйнування перегородок.
Деталі
Зазначається, що внаслідок інциденту виникла пожежа та часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Постраждалих передали медикам.
Ймовірна причина - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання
У ДСНС укотре закликали громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання, берегти себе та своїх близьких.
Нагадаємо
У жовтні в результаті вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.
