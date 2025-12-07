Вибух газу на Одещині: двоє постраждалих

На Одещині у місті Кілія внаслідок вибуху газу у квартирі постраждали жінка та чоловік. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що внаслідок інциденту виникла пожежа та часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Постраждалих передали медикам.

Ймовірна причина - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання - йдеться у повідомленні.

У ДСНС укотре закликали громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання, берегти себе та своїх близьких.

Нагадаємо

У жовтні в результаті вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.

У Львові стався вибух газу в житловому будинку: постраждала одна жінка