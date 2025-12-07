$42.180.00
17:16
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 9800 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 12836 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 18145 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 45058 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 57279 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 62836 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 56911 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59511 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56396 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Вибух газу на Одещині: двоє постраждалих

Київ

 • 10 перегляди

У місті Кілія на Одещині внаслідок вибуху газу в квартирі постраждали жінка та чоловік. Інцидент спричинив пожежу та часткове руйнування перегородок.

Вибух газу на Одещині: двоє постраждалих

На Одещині у місті Кілія внаслідок вибуху газу у квартирі постраждали жінка та чоловік. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що внаслідок інциденту виникла пожежа та часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Постраждалих передали медикам.

Ймовірна причина - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС укотре закликали громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання, берегти себе та своїх близьких.

Нагадаємо

У жовтні в результаті вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.

