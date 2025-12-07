Взрыв газа в Одесской области: двое пострадавших
Киев • УНН
В городе Килия Одесской области в результате взрыва газа в квартире пострадали женщина и мужчина. Инцидент вызвал пожар и частичное разрушение перегородок.
В Одесской области в городе Килия в результате взрыва газа в квартире пострадали женщина и мужчина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
Отмечается, что в результате инцидента возник пожар и частичное разрушение межкомнатных перегородок и стены, граничащей с соседним помещением. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших передали медикам.
Вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
В ГСЧС в очередной раз призвали граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования, беречь себя и своих близких.
Напомним
В октябре в результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме: пострадала одна женщина02.10.25, 13:23 • 3801 просмотр