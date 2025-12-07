Взрыв газа в Одесской области: двое пострадавших

В Одесской области в городе Килия в результате взрыва газа в квартире пострадали женщина и мужчина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в результате инцидента возник пожар и частичное разрушение межкомнатных перегородок и стены, граничащей с соседним помещением. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших передали медикам.

Вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования - говорится в сообщении.

В ГСЧС в очередной раз призвали граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования, беречь себя и своих близких.

Напомним

В октябре в результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.

