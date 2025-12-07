$42.180.00
17:16 • 5152 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 10298 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
14:41 • 13199 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 18576 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 45458 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 57674 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 63149 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57051 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 59629 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56462 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Взрыв газа в Одесской области: двое пострадавших

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В городе Килия Одесской области в результате взрыва газа в квартире пострадали женщина и мужчина. Инцидент вызвал пожар и частичное разрушение перегородок.

Взрыв газа в Одесской области: двое пострадавших

В Одесской области в городе Килия в результате взрыва газа в квартире пострадали женщина и мужчина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в результате инцидента возник пожар и частичное разрушение межкомнатных перегородок и стены, граничащей с соседним помещением. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших передали медикам.

Вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования

- говорится в сообщении.

В ГСЧС в очередной раз призвали граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования, беречь себя и своих близких.

Напомним

В октябре в результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.

Вадим Хлюдзинский

