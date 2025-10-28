Вибух у Хмельницькому: п'ять постраждалих, під завалами може бути людина

У результаті вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина. Частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені - йдеться у повідомленні.

Попередньо, під завалами може перебувати людина.

На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги.

Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби, резюмували у ДСНС.

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: попередньо, через газ, зруйновано кілька поверхів