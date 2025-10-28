У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: попередньо, через газ, зруйновано кілька поверхів
Київ • УНН
28 жовтня близько 15:00 у Хмельницькому на вулиці Тернопільській стався вибух побутового газу в багатоквартирному будинку. Зруйновано кілька поверхів, інформація про потерпілих уточнюється.
У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, попередньо, побутового газу, зруйновано кілька поверхів, повідомили у вівторок у ГУНП у Хмельницькій області, пише УНН.
Сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, стався вибух побутового газу
Як вказано, на місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.
На оприлюдненому поліцією фото видно руйнування у багатоповерхівці на кількох поверхах.
"Інформація про наявність потерпілих уточнюється", - повідомили у поліції.
Вибух у столичній багатоповерхівці: попередньо, здетонував невідомий вибуховий пристрій, розпочато провадження08.10.25, 22:23 • 4002 перегляди