10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:39
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
28 жовтня, 07:00
У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: попередньо, через газ, зруйновано кілька поверхів

Київ • УНН

 28 жовтня

28 жовтня близько 15:00 у Хмельницькому на вулиці Тернопільській стався вибух побутового газу в багатоквартирному будинку. Зруйновано кілька поверхів, інформація про потерпілих уточнюється.

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: попередньо, через газ, зруйновано кілька поверхів

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, попередньо, побутового газу, зруйновано кілька поверхів, повідомили у вівторок у ГУНП у Хмельницькій області, пише УНН.

Сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, стався вибух побутового газу

- повідомили у поліції у соцмережах.

Як вказано, на місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.

На оприлюдненому поліцією фото видно руйнування у багатоповерхівці на кількох поверхах.

"Інформація про наявність потерпілих уточнюється", - повідомили у поліції.

Вибух у столичній багатоповерхівці: попередньо, здетонував невідомий вибуховий пристрій, розпочато провадження08.10.25, 22:23 • 4002 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Хмельницький