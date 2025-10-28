У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: попередньо, через газ, зруйновано кілька поверхів

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, попередньо, побутового газу, зруйновано кілька поверхів, повідомили у вівторок у ГУНП у Хмельницькій області, пише УНН.

Сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, стався вибух побутового газу - повідомили у поліції у соцмережах.

Як вказано, на місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.

На оприлюдненому поліцією фото видно руйнування у багатоповерхівці на кількох поверхах.

"Інформація про наявність потерпілих уточнюється", - повідомили у поліції.

