Вибух у столичній багатоповерхівці: попередньо, здетонував невідомий вибуховий пристрій, розпочато провадження

Увечері середи, 8 жовтня, у Святошинському районі Києва стався вибух, попередньо, внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою. За вказаним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Деталі

Як заявили в поліції, внаслідок вибуху загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько - власник оселі. За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.

За вказаним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу - ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство та ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби - йдеться в повідомленні.

