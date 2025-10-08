Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала

$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 13453 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26121 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25607 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26450 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24350 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21475 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19476 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21838 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19659 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17810 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість
8 жовтня, 07:12 • 47668 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42 • 27086 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрони
8 жовтня, 09:38 • 19190 перегляди
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
11:27 • 18599 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
11:59 • 15053 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 13453 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 26121 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15159 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 25607 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18709 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
16:22 • 430 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42 • 27167 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00 • 43147 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42 • 45991 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 97311 перегляди
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала

Київ • УНН

 • 154 перегляди

У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці. Одна особа загинула, ще одна постраждала, обставини події з'ясовуються.

Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала

У столичній багатоповерхівці пролунав вибух, є загиблий і поранений. На місці працюють правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Столичні правоохоронці отримали інформацію про інцидент у Святошинському районі близько 18:30.

За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.

Нагадаємо

В Одесі граната здетонувала в руках у чоловіка в під’їзді будинку на Єврейській. Його госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство та з’ясовує обставини інциденту.

Павло Зінченко

Національна поліція України
Одеса
Київ