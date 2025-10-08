Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці. Одна особа загинула, ще одна постраждала, обставини події з'ясовуються.
У столичній багатоповерхівці пролунав вибух, є загиблий і поранений. На місці працюють правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Столичні правоохоронці отримали інформацію про інцидент у Святошинському районі близько 18:30.
За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.
Нагадаємо
В Одесі граната здетонувала в руках у чоловіка в під’їзді будинку на Єврейській. Його госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство та з’ясовує обставини інциденту.