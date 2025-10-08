Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала

У столичній багатоповерхівці пролунав вибух, є загиблий і поранений. На місці працюють правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Столичні правоохоронці отримали інформацію про інцидент у Святошинському районі близько 18:30.

За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.

