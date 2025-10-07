Вибух у під’їзді в центрі Одеси: піротехнічна граната здетонувала в руках у чоловіка, відкрито провадження
Київ • УНН
В Одесі чоловік госпіталізований після того, як у його руках здетонувала граната в під'їзді будинку. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство та з'ясовує обставини інциденту.
В Одесі граната здетонувала в руках у чоловіка в під’їзді будинку на Єврейській. Його госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство та з’ясовує обставини інциденту, повідомили журналісту УНН у пресслужбі поліції Одеської області.
Деталі
У мережа зявились фото із жахливами наслідками вибуху гранати у житловому будинку в центрі міста. На них видно, що весь підїзд залитий кровю після вибуху піротехнічної гранати. У поліції підтвердили інцидент.
"Внесли відомості по справі до ЄРДР ст 296 ч.4. Правопорушник в лікарні, триває слідство", - відповіли у пресслужбі.
У Києві судитимуть водія, який кинув бойову гранату в маршрутку через конфлікт із колегою06.10.25, 10:44 • 3020 переглядiв