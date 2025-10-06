$41.230.05
06:51 • 7550 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 22708 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 17737 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 28432 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 58126 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 73873 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 88844 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 162647 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 126226 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 110284 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
У Києві судитимуть водія, який кинув бойову гранату в маршрутку через конфлікт із колегою

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

У столиці перед судом постане водій маршрутного таксі, який кинув гранату у бік іншої "маршрутки" через конфлікт з колегою-водієм.

У Києві судитимуть водія, який кинув бойову гранату в маршрутку через конфлікт із колегою

У Дарницькому районі Києва судитимуть 59-річного чоловіка, який через особистий конфлікт із колегою кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте транспорт зазнав пошкоджень, а самому зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомили в ГУНП у місті Київ, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на території автопарку приватної транспортної компанії. Директор фірми повідомив на спецлінію "102", що один із водіїв кинув гранату в маршрутку, яка саме виїжджала на рейс. На місце події прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили залишки гранати.

Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату на Львівщині22.09.25, 11:41 • 2976 переглядiв

З’ясувалося, що чоловік тимчасово мешкав у Києві та працював водієм у цій компанії. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Свій вчинок пояснив бажанням налякати колегу, з яким мав давній конфлікт.

Слідчі Дарницької окружної прокуратури оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з бойовими припасами). Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату в одному з районів Києва22.08.25, 18:47 • 4299 переглядiв

Степан Гафтко

