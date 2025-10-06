У Києві судитимуть водія, який кинув бойову гранату в маршрутку через конфлікт із колегою
Київ • УНН
У столиці перед судом постане водій маршрутного таксі, який кинув гранату у бік іншої "маршрутки" через конфлікт з колегою-водієм.
У Дарницькому районі Києва судитимуть 59-річного чоловіка, який через особистий конфлікт із колегою кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте транспорт зазнав пошкоджень, а самому зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомили в ГУНП у місті Київ, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався на території автопарку приватної транспортної компанії. Директор фірми повідомив на спецлінію "102", що один із водіїв кинув гранату в маршрутку, яка саме виїжджала на рейс. На місце події прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили залишки гранати.
З’ясувалося, що чоловік тимчасово мешкав у Києві та працював водієм у цій компанії. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Свій вчинок пояснив бажанням налякати колегу, з яким мав давній конфлікт.
Слідчі Дарницької окружної прокуратури оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з бойовими припасами). Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
