Ексклюзив
15:16 • 1576 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 2500 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 2720 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 4314 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 9284 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 9216 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 14853 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 17063 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12186 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13080 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату в одному з районів Києва

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Києві затримано 45-річного чоловіка, який кинув навчальну світло-шумову гранату серед житлових будинків Оболонського району. Постраждалих немає, чоловік був напідпитку.

Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату в одному з районів Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який кинув навчальну гранату серед житлових будинків Оболонського району. Внаслідок цього інциденту постраждалих нема, повідомили в поліції Києва, пише УНН.

Деталі

"Повідомлення про вибух надійшло до столичної поліції сьогодні вдень. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що спрацювала навчальна світло-шумова граната, яку кинув 45-річний місцевий мешканець", - говориться у повідомленні поліції.

Зазначається, що чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити причини своїх дій. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Внаслідок цієї події обійшлося без потерпілих.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Доповнення

У Черкасах чоловік висмикнув чеку гранати та погрожував взяти в заручники військових ТЦК. Інцидент стався під час перевірки облікових даних.

Альона Уткіна

