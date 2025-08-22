Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату в одному з районів Києва
Київ • УНН
У Києві затримано 45-річного чоловіка, який кинув навчальну світло-шумову гранату серед житлових будинків Оболонського району. Постраждалих немає, чоловік був напідпитку.
Деталі
"Повідомлення про вибух надійшло до столичної поліції сьогодні вдень. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що спрацювала навчальна світло-шумова граната, яку кинув 45-річний місцевий мешканець", - говориться у повідомленні поліції.
Зазначається, що чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити причини своїх дій. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Внаслідок цієї події обійшлося без потерпілих.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - зазначили в поліції.
Доповнення
У Черкасах чоловік висмикнув чеку гранати та погрожував взяти в заручники військових ТЦК. Інцидент стався під час перевірки облікових даних.