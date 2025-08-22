Правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату в одном из районов Киева
Киев • УНН
В Киеве задержан 45-летний мужчина, бросивший учебную светошумовую гранату среди жилых домов Оболонского района. Пострадавших нет, мужчина был пьян.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который бросил учебную гранату среди жилых домов Оболонского района. В результате этого инцидента пострадавших нет, сообщили в полиции Киева, пишет УНН.
Детали
"Сообщение о взрыве поступило в столичную полицию сегодня днем. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что сработала учебная светошумовая граната, которую бросил 45-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить причины своих действий. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В результате этого происшествия обошлось без пострадавших.
"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.
Дополнение
В Черкассах мужчина выдернул чеку гранаты и угрожал взять в заложники военных ТЦК. Инцидент произошел во время проверки учетных данных.