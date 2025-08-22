Правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату в одном из районов Киева

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 1632 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 2554 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 2782 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 4366 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 9348 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 9274 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 14879 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 17083 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12199 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13093 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
88%
740мм
Популярные новости
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД22 августа, 06:29 • 5542 просмотра
В Китае из-за обрыва каната на строительстве моста 7 погибших, 9 пропавших без вестиVideo22 августа, 06:32 • 3298 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 14772 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11903 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 6282 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 708 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 1634 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 4368 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 9348 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 14879 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Черное море
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 2784 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 2502 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 6406 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11975 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 23186 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Крылатая ракета
Евро
Кудс Мохаджер-6

Правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату в одном из районов Киева

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Киеве задержан 45-летний мужчина, бросивший учебную светошумовую гранату среди жилых домов Оболонского района. Пострадавших нет, мужчина был пьян.

Правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату в одном из районов Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который бросил учебную гранату среди жилых домов Оболонского района. В результате этого инцидента пострадавших нет, сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Детали

"Сообщение о взрыве поступило в столичную полицию сегодня днем. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что сработала учебная светошумовая граната, которую бросил 45-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить причины своих действий. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В результате этого происшествия обошлось без пострадавших.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Дополнение

В Черкассах мужчина выдернул чеку гранаты и угрожал взять в заложники военных ТЦК. Инцидент произошел во время проверки учетных данных.

Алена Уткина

КиевКриминал и ЧП
Ручная граната
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Вооруженные силы Украины
Черкассы
Киев