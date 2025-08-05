Чоловік погрожував гранатою ТЦК у Черкасах: деталі інциденту

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:28 • 10946 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
05:35 • 31005 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 76966 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 70663 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 112999 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 145271 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
4 серпня, 10:06 • 83032 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 73068 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 74440 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 70482 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
55%
752мм
Популярнi новини
Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину4 серпня, 23:26 • 21536 перегляди
Десятиліття інфляції: Іран готується "викреслити чотири нулі" з національної валюти4 серпня, 23:54 • 13749 перегляди
Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN5 серпня, 01:56 • 23910 перегляди
Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє пораненихPhoto5 серпня, 02:37 • 14362 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду06:57 • 13466 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією05:35 • 31049 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 77006 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 113039 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України4 серпня, 11:14 • 145303 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 259146 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Сумська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 30450 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 53601 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 48105 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 53041 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 356303 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Fox News
Brent

Чоловік погрожував гранатою ТЦК у Черкасах: деталі інциденту

Київ • УНН

 • 1382 перегляди

У Черкасах чоловік висмикнув чеку гранати та погрожував взяти в заручники військових ТЦК. Інцидент стався під час перевірки облікових даних.

Чоловік погрожував гранатою ТЦК у Черкасах: деталі інциденту

Вранці у вівторок, 5 серпня, в Черкасах військовослужбовці ТЦК зупинили особу з метою перевірки облікових даних. Однак чоловік дістав гранату, висмикнув чеку і погрожував взяти військових в заручники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Деталі

На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації

- заявили в обласному територіальному центрі комплектування.

Наразі правоохоронці дають правову оцінку діям громадянина. Водночас в ТЦК нагадали, що скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

У Вінниці спалахнув конфлікт між працівниками ТЦК та місцевими жителями: в поліції повідомили подробиці02.08.25, 07:45 • 5246 переглядiв

Нагадаємо

Це не перший випадок інциденту з ТЦК в Україні. Раніше УНН повідомляв, що у Миколаївській області цивільні особи напали на військовослужбовців ТЦК, пошкодили авто та травмували солдата. Один з військовослужбовців застосував травматичний пістолет.  

Також УНН повідомляв, що у Хмельницькій області суд виніс вирок чоловіку за напад на співробітника ТЦК. У військовослужбовця діагностували перелом кісток носа, синці біля очей та в лобній ділянці.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Черкаси