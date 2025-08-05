Чоловік погрожував гранатою ТЦК у Черкасах: деталі інциденту
Київ • УНН
У Черкасах чоловік висмикнув чеку гранати та погрожував взяти в заручники військових ТЦК. Інцидент стався під час перевірки облікових даних.
Вранці у вівторок, 5 серпня, в Черкасах військовослужбовці ТЦК зупинили особу з метою перевірки облікових даних. Однак чоловік дістав гранату, висмикнув чеку і погрожував взяти військових в заручники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.
Деталі
На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації
Наразі правоохоронці дають правову оцінку діям громадянина. Водночас в ТЦК нагадали, що скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
У Вінниці спалахнув конфлікт між працівниками ТЦК та місцевими жителями: в поліції повідомили подробиці02.08.25, 07:45 • 5246 переглядiв
Нагадаємо
Це не перший випадок інциденту з ТЦК в Україні. Раніше УНН повідомляв, що у Миколаївській області цивільні особи напали на військовослужбовців ТЦК, пошкодили авто та травмували солдата. Один з військовослужбовців застосував травматичний пістолет.
Також УНН повідомляв, що у Хмельницькій області суд виніс вирок чоловіку за напад на співробітника ТЦК. У військовослужбовця діагностували перелом кісток носа, синці біля очей та в лобній ділянці.