Чоловік погрожував гранатою ТЦК у Черкасах: деталі інциденту

Вранці у вівторок, 5 серпня, в Черкасах військовослужбовці ТЦК зупинили особу з метою перевірки облікових даних. Однак чоловік дістав гранату, висмикнув чеку і погрожував взяти військових в заручники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

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На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації - заявили в обласному територіальному центрі комплектування.

Наразі правоохоронці дають правову оцінку діям громадянина. Водночас в ТЦК нагадали, що скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

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Нагадаємо

Це не перший випадок інциденту з ТЦК в Україні. Раніше УНН повідомляв, що у Миколаївській області цивільні особи напали на військовослужбовців ТЦК, пошкодили авто та травмували солдата. Один з військовослужбовців застосував травматичний пістолет.

Також УНН повідомляв, що у Хмельницькій області суд виніс вирок чоловіку за напад на співробітника ТЦК. У військовослужбовця діагностували перелом кісток носа, синці біля очей та в лобній ділянці.