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Розбив ніс і повалив на землю: на Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у нападі на працівника ТЦК

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі. Він зламав ніс працівнику ТЦК під час перевірки документів.

Розбив ніс і повалив на землю: на Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у нападі на працівника ТЦК

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок чоловіку, який напав на працівника ТЦК і зламав йому ніс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Деталі

Як зазначається у вироку, 12 квітня у Шепетівці група оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових даних. Під час перевірки документів обвинувачений вдарив головою об ніс працівника ТЦК та повалив його на землю.

У військовослужбовця діагностували перелом кісток носа, синці біля очей та в лобній ділянці. Обвинувачений визнав свою провину під час судового засідання.

Суд визнав чоловіка винним за ч 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Згідно вироку, чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Києві колишній начальник одного з ТЦК отримав підозру за допомогу ексначальнику столичного метрополітену Віктору Брагінському у виїзді за кордон. Він організував підробку документів, що дозволили Брагінському стати непридатним до військової служби.

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Україна
Київ