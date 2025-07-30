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Допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Брагінському: підозру отримав колишній начальник ТЦК

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Колишній керівник столичного ТЦК отримав підозру за допомогу ексначальнику Київського метрополітену Віктору Брагінському у виїзді за кордон. Він організував підробку документів, що дозволили Брагінському стати непридатним до військової служби.

Допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Брагінському: підозру отримав колишній начальник ТЦК

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику одного зі столичних ТЦК та СП, який допоміг колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" стати непридатним до військової служби та виїхати з України. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними УНН, колишній начальник ТЦК організував виготовлення підроблених документів, які надали можливість безперешкодно виїхати за кордон колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України, а саме як службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Правоохоронці встановили, що тоді ще посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК за допомогою в отриманні документів, що дозволять бути виключеним з військової служби та мати право виїзду за кордон.

Керівник ТЦК залучив кількох спільників — голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку.

Надалі екскерівник РТЦК та СП вніс цю інформацію до військового квитка посадовця. Це дозволило йому у червні 2024 року виїхати за кордон. До цього часу вже колишній керівник метрополітену, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", до України не повернувся. Його оголосили у розшук

- йдеться у повідомленні ОГП. 

В прокуратурі зазначили, що Центральна військово-лікарська комісія скасувала рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника метрополітеу непридатним до військової служби. Підозри вже отримали голова та секретар ВЛК, а також працівник ТЦК та СП, які допомагали йому пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року екскерівнику Київського метрополітену було повідомлено про підозру у службовій недбалості у справі про підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями на "синій гілці" метро Києва. 

В грудні того ж року правоохоронці оголосили в розшук колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Київський метрополітен
Україна
Київ