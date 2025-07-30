Помог бежать за границу экс-руководителю Киевского метрополитена Брагинскому: подозрение получил бывший начальник ТЦК

Правоохранители сообщили о подозрении экс-руководителю одного из столичных ТЦК и СП, который помог бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" стать непригодным к военной службе и выехать из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным УНН, бывший начальник ТЦК организовал изготовление поддельных документов, которые дали возможность беспрепятственно выехать за границу бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 УК Украины, а именно как служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Правоохранители установили, что тогда еще чиновник метрополитена обратился к руководителю одного из столичных РТЦК за помощью в получении документов, которые позволят быть исключенным из военной службы и иметь право выезда за границу.

Руководитель ТЦК привлек нескольких сообщников — председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения территориального центра комплектования. Они оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника. В результате этого медосмотра бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" подтвердили диагноз, необходимый для признания непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.

В дальнейшем экс-руководитель РТЦК и СП внес эту информацию в военный билет чиновника. Это позволило ему в июне 2024 года выехать за границу. До этого времени уже бывший руководитель метрополитена, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к подтоплению тоннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", в Украину не вернулся. Его объявили в розыск - говорится в сообщении ОГП.

В прокуратуре отметили, что Центральная военно-врачебная комиссия отменила решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании бывшего руководителя метрополитена непригодным к военной службе. Подозрения уже получили председатель и секретарь ВВК, а также работник ТЦК и СП, которые помогали ему пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним

В ноябре 2024 года экс-руководителю Киевского метрополитена было сообщено о подозрении в служебной халатности по делу о подтоплении и разгерметизации тоннелей между станциями на "синей ветке" метро Киева.

В декабре того же года правоохранители объявили в розыск бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.